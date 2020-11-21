Нужен ли Украине Большой герб

21 ноября, 2020, 21:44

На этой неделе организационный комитет объявил победителей конкурса на лучший эскиз Большого государственного герба Украины. Решение конкурсной комиссии вызвало бурную реакцию украинцевм, которые в целом критически оценили выбор жюри

Еспресо.TV в связи с этим предлагает вспомнить как возник вопрос большого и малого гербов, каким может быть Большой герб Украины и каковы примеры таких символов в других странах.

Конкурс 2020 года

25 августа Верховная Рада объявила конкурс на новый эскиз Большого государственного герба Украины. Конкурс проводился по решению правительства.

Первую премию в конкурсе получил проект Алексея Кохана. На рисунке Кохана вверху над тризубом изображен козак с мушкетом. Справа от тризуба нарисован галицкий лев с короной на голове, а слева - Архистратиг Михаил. Под ногами у них лента в цветах национального флага.

Как было заявлено, лучший эскиз выбирало жюри, в которое входили специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению. Интересно, что эскиз-победитель принимал участие в подобном конкурсе еще в 1997 году.

Возглавлял жюри Андрей Гречило, который, так же, как и победитель конкурса Кохан, является соавтором Малого герба Украины. Всего в конкурсе участвовали 112 работ.

Этот конкурс на эскиз Большого герба стал уже четвертым. Предыдущие конкурсы проводились в 1991-м, в 1996-97-м и 2007-2009 годах.

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Коммунисты против трезубца

Как вообще возник вопрос о том, что в Украине должны быть две версии государственного герба?

В статье 20-й Конституции сказано: "Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады. Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины)".

Почему на Малом гербе Украины изобразили тризуб? Тризуб является древним символом, известным еще со времен Киевской Руси. Его, в частности, находили на золотых и серебряных монетах Владимира Великого.

Владимиров тризуб был утвержден как государственный Герб УНР сначала Малой Радой (12 февраля 1918 года), а затем и Центральной Радой (22 марта 1918 года).

Как герб Украинского государства тризуб остался при гетманате Скоропадского и при власти Директории УНР.

Организация украинских националистов своим гербом использовала тризуб, в котором средний зуб был заменен мечом.

Эта традиция была продолжена в 90-е годы. Малый герб в виде тризуба утвержден постановлением парламента 19 февраля 1992 года. Однако это решение так и не вступило в силу в плане определения государственного герба.

Когда в 1996 году принимали Конституцию, то указали в ней необходимость существования двух гербов: большого и малого. Вероятно, что это было сделано из-за нежелания коммунистической части парламента видеть тризуб государственным гербом.

Коммунисты воспринимали тризуб как "бандеровский" символ. Поэтому они решили, что тризуб на украинском гербе надо нивелировать, добавив к нему другие изображения вроде казака с мушкетом или чего-то другого. Как шутили потом разные авторы, коммунистов с тризубом могло примирить разве что изображение на большом гербе серпа и молота.

Что добавить к тризубк?

Конечно, идея с серпом и молотом звучит как нелепая шутка. Но тогда что можно добавить к малому гербу, чтобы получить его большую версию?

Частично ответ на этот вопрос дают работы, которые принимали участие в последнем конкурсе эскизов.

На некоторых из них можно увидеть корону, которая расположена над тризубом. В некоторых случаях на короне нарисованные христианские святые.

Часто в эскизах встречаются различные комбинации изображений галицкого льва и козака с мушкетом. В целом, они являются самыми популярными и тогда возникает только вопрос как правильно их расположить с художественной точки зрения.

На одном из рисунков над тризубом изображена голова Архистратига Михаила, который своими крыльями охватывает козака и льва.

Также среди участников конкурса были изображения, на которых вокруг тризуба, льва и козака были расположены гербы всех областей Украины. Это красивая идея, на первый взгляд. Но ее буквальная реализация может поставить вопрос о видении Украины не как унитарного, а как федеративного государства.

В украинском политикуме и экспертной среде есть распространенное мнение о самодостаточности, уникальность и художественном совершенстве тризуба как государственного символа. Поэтому возникает вопрос: нужен ли Украине большой герб?

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Большие гербы династий средневековья

В данном случае интересно посмотреть на примеры других стран. Сколько у них гербов и почему так сложилось?

Эксперты отмечают, что большие государственные гербы, как правило, имеют страны с монархическим строем и принятыми еще со средневековья традициями государственной символики.

Малый герб в таких случаях содержит основную визуальную часть: щитовое изображение, часто корону (государственный герб Дании, Норвегии, Швеции). Расширенная версия включает другие дополняющие элементы герба: фигуры по обеим сторонам щита, девизы, флаги.

В Швеции малый герб выглядит так: в синем поле 3 золотых короны, щит увенчан короной. Большой королевский герб имеет также щитодержатели и корону.

Герб Норвегии - это увенчанный королевской короной щит с золотым львом, который держит серебряную секиру с золотой рукоятью. Король Норвегии использует личный герб, имеющий также мантию, знаки ордена Святого Олафа и норвежскую корону (большой герб).

Герб Дании состоит из трех голубых леопардовых львов и 9 сердец на золотом щите. Сверху герб венчает королевская корона.

На большом гербе также три золотые короны, символизирующие Кальмарскую унию - объединение Дании, Норвегии и Швеции в единое государство под властью датских королей. Щитодержателями выступают двое мужчин. Также на большом гербе изображен серебряный баран (Фарерские острова) и белый медведь (Гренландия).

Как видим, в этих случаях имели место свои исторические причины учреждения двух версий гербов: большого и малого.