"Фотожабы" и возмущение: украинцы реагируют на проект Большого герба Украины, признанный победителем конкурса

20 ноября, 2020, 12:36

Утвержденный 19 ноября проект Большого герба не оставил равнодушным украинцев: одни заявляют, что проект не такой и предлагают то, что им нравится, другие ругаются и предлагают утвердить единственным гербом трезубец. Свою фотожабу на проект герба сделала даже "Укрпочта"

Еспресо.TV собрало весь спектр реакций украинских соцсетей на утвержденный проект Большого герба Украины.

Юрист Александр Северин возмущается: "Они не понимают, что герб нельзя просто так нарисовать и утвердить. Что нельзя конституционным большинством долбодятлов что попало назвать гербом и что попало станет гербом. Что герб это такое, что на него посмотрел, - и до дрожи. Что это воссозданный архетип. Что это надо прожить поколениями и веками. Что это то, за что живут и за что умирают".

"Проиграли мы историческую гонку. Если считать предметом гордости пафосный и смешной национальный символ без исторических предпосылок. С другой стороны, это олицетворяет национальную эстетику. Любит же у нас народ Пшонка-стайл и закос под версальщину в исполнении прораба из Жашкова, так и в гербе это можно подчеркнуть. Задолбошить унитарнойм республике Большой Герб с коронами и кленовыми листьями. А к нему балкон. И колонны с капителями коринфского ордера. И картофель под колоннами. Чтобы иностранцы сразу видели, с кем имеют дело", - прокомментировал политик и блогер Виктор Трегубов.

Главный редактор издания "Новинарня" Дмитрий Лиховий пошутил о карьере автора герба, цитируя Подеревянского:

В то же время журнал "Перец" поздравил своего главного карикатуриста с победой в конкурсе Активист из Днепра Вирослав Цюпьяк спародировал пресс-службу Зеленского: Между тем "Укрпочта" обновила основную фотографию в Facebook: Пользователи также предлагают добавить на герб грабли: Подборка фотожаб от историка Александра Зинченко:

Напомним, 19 ноября Организационный комитет объявил победителей конкурса на лучший эскиз Большого государственного герба Украины

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо