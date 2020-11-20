 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Фотожабы" и возмущение: украинцы реагируют на проект Большого герба Украины, признанный победителем конкурса

"Фотожабы" и возмущение: украинцы реагируют на проект Большого герба Украины, признанный победителем конкурса

Утвержденный 19 ноября проект Большого герба не оставил равнодушным украинцев: одни заявляют, что проект не такой и предлагают то, что им нравится, другие ругаются и предлагают утвердить единственным гербом трезубец. Свою фотожабу на проект герба сделала даже "Укрпочта"

Еспресо.TV собрало весь спектр реакций украинских соцсетей на утвержденный проект Большого герба Украины.

Юрист Александр Северин возмущается: "Они не понимают, что герб нельзя просто так нарисовать и утвердить. Что нельзя конституционным большинством долбодятлов что попало назвать гербом и что попало станет гербом. Что герб это такое, что на него посмотрел, - и до дрожи. Что это воссозданный архетип. Что это надо прожить поколениями и веками. Что это то, за что живут и за что умирают".

"Проиграли мы историческую гонку. Если считать предметом гордости пафосный и смешной национальный символ без исторических предпосылок. С другой стороны, это олицетворяет национальную эстетику. Любит же у нас народ Пшонка-стайл и закос под версальщину в исполнении прораба из Жашкова, так и в гербе это можно подчеркнуть. Задолбошить унитарнойм республике Большой Герб с коронами и кленовыми листьями. А к нему балкон. И колонны с капителями коринфского ордера. И картофель под колоннами. Чтобы иностранцы сразу видели, с кем имеют дело", - прокомментировал политик и блогер Виктор Трегубов.

Главный редактор издания "Новинарня" Дмитрий Лиховий пошутил о карьере автора герба, цитируя Подеревянского:

В то же время журнал "Перец" поздравил своего главного карикатуриста с победой в конкурсе

Активист из Днепра Вирослав Цюпьяк спародировал пресс-службу Зеленского:

Между тем "Укрпочта" обновила основную фотографию в Facebook:

Пользователи также предлагают добавить на герб грабли:

Подборка фотожаб от историка Александра Зинченко:

  • Напомним, 19 ноября Организационный комитет объявил победителей конкурса на лучший эскиз Большого государственного герба Украины

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

20 ноября, 2020 пятница

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать