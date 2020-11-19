Ткаченко сообщил результаты конкурса эскизов на Большой герб Украины
19 ноября, 2020, 19:22
Организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз Большого государственного герба Украины
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.
"В целом на конкурс было допущено 112 работ. Жюри представило свое решение сегодня на заседании Оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-козака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб", - написал Ткаченко.
Ткаченко добавил, что теперь Министерство юстиции подготовит законопроект о государственных символах. Если нардепы поддержат его конституционным большинством, то Украина официально получит Большой герб.
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