Ткаченко сообщил результаты конкурса эскизов на Большой герб Украины

19 ноября, 2020, 19:22

Организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз Большого государственного герба Украины

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"В целом на конкурс было допущено 112 работ. Жюри представило свое решение сегодня на заседании Оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-козака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб", - написал Ткаченко.