 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТкаченко сообщил результаты конкурса эскизов на Большой герб Украины

Ткаченко сообщил результаты конкурса эскизов на Большой герб Украины


фото: Svitlana Yuryk/ФБ
Организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз Большого государственного герба Украины

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"В целом на конкурс было допущено 112 работ. Жюри представило свое решение сегодня на заседании Оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-козака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб", - написал Ткаченко.

Ткаченко добавил, что теперь Министерство юстиции подготовит законопроект о государственных символах. Если нардепы поддержат его конституционным большинством, то Украина официально получит Большой герб.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

19 ноября, 2020 четверг

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать