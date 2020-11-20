Большой герб Украины: какие проекты не прошли отбор комиссии

20 ноября, 2020, 16:37

В конкурсе на проект Большого герба Украины приняли участие более 100 работ.

Напомним, согласно ст.20 Конституции Украины Большой государственный герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины.

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"Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины)", - говорится в Конституции.

Предлагаем некоторые из работ, принявших участие в конкурсе, для осмотра:

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