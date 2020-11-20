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Espreso.tvОбществоБольшой герб Украины: какие проекты не прошли отбор комиссии

Большой герб Украины: какие проекты не прошли отбор комиссии

данный проект герба не участвовал в конкурсе
19 ноября организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз Большого государственного герба Украины. Еспресо.TV предлагает ознакомиться с проектами, которые не победили в конкурсе

В конкурсе на проект Большого герба Украины приняли участие более 100 работ.

Напомним, согласно ст.20 Конституции Украины Большой государственный герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины.

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"Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины)", - говорится в Конституции.

Предлагаем некоторые из работ, принявших участие в конкурсе, для осмотра:

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