Труханов заявил, что в Одессе проспекту Небесной сотни вернут имя маршала Жукова
Об этом Труханов сообщил в facebook.
По его словам, в городе продолжают процедуру возвращения улицам прежних названий, которые ранее были изменены решением экс-головы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации.
"Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении прежних названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской дивизии", - написал Труханов.
Решение комиссии еще предстоит утвердить Одесскому городскому совету.
Проспект Маршала Жукова в 2016 году был переименован в проспект Небесной Сотни. Установленный там бюст Жукова демонтировали.
- Напомним, 16 сентября Геннадий Труханов подписал распоряжение об организации общественных слушаний по обсуждению возвращения некоторым декоммунизированным улицам города прежних названий
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