Выборы без выбора. Фиаско СЭ, второе дыхание Порошенко и ренессанс ОПЗЖ

7 августа, 2020, 13:32

Нехватка идей. Ноль смыслов. Кризис креатива. Украинские улицы постепенно захватывают борды с улыбающимися лицами и совершенно пресными лозунгами

Беда лишь в том, что за этим парадом безвкусицы стоит настоящая проблема - выстоит страна или нет после закрепления пророссийских сил в регионах и серьезного фиаско правящей партии, которая не оправдала надежд на системные изменения.

Партия Зеленского "Слуга народа" в избирательную кампанию входит без особых креативных потуг. Вирусное обещание "Сделаем их вместе" изменило абсолютно искусственное "Украина - это ты!" на выцветшем фоне. Такой себе интересный символизм - входили во власть молодые и зеленые, а теперь выглядят как прелое сено. Более того - не так давно глава партии Александр Корниенко громко заявил, что на выборах у них не будет политологов и они сами все сделают - потуг у "Слуг народа" хватило разве что на кражи. "Украина - это ты!" - этот лозунг президентской кампании Юлии Тимошенко 2009 года. (2009)

Борды, развешенные по Киеву в поддержку Ирины Верещук, которая борется за мэрство - вообще печаль. "Мосты устали, Верещук взбодрит!" - уже вызвали ряд околосексуальных шуток и ассоциаций ниже пояса.

Президентская партия все больше утверждает сама себя в амплуа партии "корабельных сосен" - сексизм и потребительское отношение к женщинам аж прет. Интересно, как "Слуга народа", за которую голосовали преимущественно женщины - хочет дотянуть до 25 октября?

Чтобы не терять рейтинг так быстро, как последние два месяца, президент Зеленский решил вернуться к любимой фишке - пойти к простому народу с фастфудом. В прошлом году это воспринималось на "ура", особенно, когда рядом на селфи были Александр Данилюк, Руслан Рябошапка и Андрей Богдан - люди, которые ковали президентство ЗЕ и которых впоследствии выбросили из власти более приспособленные к интригам персонажи. Фото Зеленского без масок и с Андреем Ермаком из-за спины вместо положительного пиара превратились очередную порцию заслуженной критики о нарушении карантина. (Без масок). Тема того, как элитные "велюровцы" нарушают все предписанные ими самими строгие нормы противодействия пандемии, уже стала притчей во языцех.

Потому что нельзя закрывать Тернополь и Луцк на высадку пассажиров железной дороги, чтобы не было коронавируса, а президент тогда как ни в чем не бывало обнимается в супермаркете с незнакомыми людьми.

Больше всего шансов воспользоваться неуклюжей избирательной кампанией партии власти имеют "Европейская солидарность" и ОПЗЖ. Именно к ним перетекает электорат, который разочаровался в Зеленском за последний год и вернулся в четким и понятным идеям.

Постоянными нападками на Петра Порошенко, несколькими надуманными уголовными производствами в отношении пятого президента, постоянными попытками ущемить то язык, то армию, то украинское кино, Владимир Зеленский фактически выступил главным пиарщиком своего оппонента. Он предоставляет ему второе политическое дыхание. Потому что униженных политиков у нас любят, а последние 6 лет приучили народ к культуре баланса во власти. Теперь, когда монобольшинство "Слуг народа" все больше показывает свою властную несостоятельность - рядовой избиратель вернулся к идее, что лучше межпартийная конкуренция, чем загнивающее болото.

Некоторый рост рейтинга ОПЗЖ - это прямое следствие оккупации информационного пространства каналами Виктора Медведчука. Сейчас их 4, в августе включатся еще два региональных - в Киеве и Одессе, которые сейчас бережно строгает неизменный отец конвейера информационных каналов Алексей Семенов.

Рост рейтингов ОПЗЖ мог бы не случиться, если бы месяц назад не была зацементирована обязательная партизация местных выборов. Теперь ряд региональных активистов подконтрольного Донбасса или Запорожья будут поставлены перед выбором - либо вступаешь в несимпатичную партию, либо пролетаешь над органами власти и реальным влиянием как фанера над Парижем.

Так, два харьковских активисты Дмитрий Булах и Игорь Черняк объявили, что идут от партии Юлии Светличной, чтобы не пролететь над городским советом. За это их похейтили свои же, с проукраинской стороны, потому что это, мол, зрада - идти в политическую силу лица, дружественного к Игорю Райнину.

Партизация местных выборов и порог в 10 тысяч является угрозой в прифронтовых регионах, где элит как таковых и так мало.

"Теперь в каждом большом поселке и городке на Донетчине местные элиты должны под кого-то лечь. А лечь им придется под ОПЗЖ. Они бы спокойно пошли самовыдвиженцами и не пришлось бы продавать душу дьяволу, но теперь нельзя - уже завозят символику, открывают партийные офисы. А потом мы будем удивляться, что Донетчина пророссийская", - объясняет автору статьи ноу-хау активист из Торецка Андрей Грудкин.

Ситуация на подконтронтрольном Донбассе еще опасна и тем, что режим военно-гражданских администраций после 2015 года введен не везде. И теперь иногда в общинах до сих пор работают советв и главы 2010 избрания. Ну и что такое в конце концов так называемые общины на линии соприкосновения? Это города и поселки в 15-километровой зоне и здесь типа опасно проводить выборы. Хотя прошлые президентские и парламентские здесь провели абсолютно спокойно.

Пока власть не желает объяснять изменения относительно границ районов и закончить децентрализацию за законодательными прикидками 2015-2016 годов, Донбасс может даже не попасть ни в какой-никакой поезд реформ по децентрализации.

"У людей здесь была надежда, что вот по всей Украине кроме оккупированных территорий объединятся общины, и мы тоже. И заживем наконец. Но запустить этот процесс можно только через выборы. Но будут ли выборы, или все же будут продолжать работать местные ВЦА рядом с "просроченными" советами? Самая большая проблема в том, что центральная власть не говорит с нами о своих планах, а мы сидим, как идиоты ", - суммирует трудности выборов Грудкин, который с единомышленниками держит оборону от "русского мира" в Торецке.

Трагедия Зеленского в том, что он собрал на себя, как туалетный ершик, худшее, что творили его предшественники.

От Ющенко сибаритство и желание отдать страну на управление олигархам - лишь бы вот не мешали.

От Януковича - опасную российскую растяжку и желание зализать, как мороженое, "совок" и прямую российскую агентуру. Потому что она хорошо умасливает президентские уши.

От Петра Алексеевича - желание выжечь конкурентов чтобы через некоторое время на черном пепелище удивляться - чего люди голосуют хоть за скунса.

Не так давно Зеленский воспользовался услугами еще и Кравчука. Сейчас этот дружок Медведчука активизирует разговоры о свободной экономической зоне для ОРДЛО - читай черной дыре для обогащения бандитов.

Особенно обидно сейчас за СБУ. Как санитар медиалеса я смотрю по диагонали медведчуковские телеклоаки. И сегодня крашеные девушки аж экстаз ловили от того, что Шевченковский райсуд запретил СБУ изымать имущество телепомойки ньюзван.

А что сейчас делает СБУ? СБУ кошмарит совместно с пророссийскими телепомойками. Кошмарит регионы, где победы СН с их корабельными верещучками не видать никогда. Вчера какая молодая девочка вместе с СБУ хвастались, как они кошмарят винницкую фирму по выдаче коммунальных платежек. Поскольку в Виннице есть своя команда эффективного мэра Моргунова и победы СН не видать там, как своих ушей. Но надо нагадить.

Вот читаю, как кошмарят Корбана в Днепре. Почему выдающийся креакл Кирилл Тимошенко, который в свое время делал карьеру в партии "УКРОП», не убедил шефа, что это - провальная затея. Потому вплоть отдает душком Петра Порошенко 2015 года, когда за "операцию" по задержанию Корбана медалями осыпали некоего Шайтанова. А сейчас контрразведка СБУ говорит, что это - шпион ФСБ. У Корбана и Филатова говорят, что это такое давление СН, которые видят, что Днепра вы не выиграете. Но можно всегда покошмарить. На самом деле в это время и несколько дней перед этим, когда власть закрывала на замок Тернополь и Луцк, они взращивают реальную зубастую оппозицию себе.

Кажется мне, что Фокин и Кравчук в необозримом будущем хотя бы в склеп попадут престижный, а Зеленскому я не завидую. Убийцу надежд не забудут, не простят.