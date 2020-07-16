Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо

16 июля, 2020, 16:08

Верховная Рада 332 голосами нардепов назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Эту кандидатуру поддержали все парламентские политсилы, кроме "ЕС" и "Голоса"

Сам Кирилл Шевченко, выступая перед нардепами заявил, что НБУ и дальше будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков и высказался за дальнейшее использование инструмента инфляционного таргетирования. Но экономические эксперты не верят в независимость нового главы нацрегулятора и будут ждать решения Шевченко о правлении НБУ. Об этом свидетельствуют их комментарии Еспресо.TV .

Игорь Бураковский, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций:

Сейчас глава Национального банка находится в таком двойственном положении - с одной стороны, есть обязательства, которые Украина взяла перед Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными финансовыми организациями. И эти обязательства надо выполнять. При этом речь идет не только о макроэкономических параметрах. Руководитель Нацбанка должен и в дальнейшем защищать независимость НБУ, что является одной из предпосылок сотрудничества между Украиной и МВФ.

С другой стороны, мы понимаем, что кандидатура нынешнего главы Национального банка стала результатом разного рода политических и околополитических договоренностей. И в этом смысле будет иметь большое значение, какую личную позицию займет новый руководитель Национального банка. Сейчас трудно сказать, какими именно будут первые шаги руководителя Национального банка. Для меня будет показательным, что случится с нынешним составом правления. С моей точки зрения, это достаточно профессиональный состав правления. И если наработки этого правления будут потеряны для украинской банковской системы, то это будет очень и очень плохо.

Я думаю, что руководитель НБУ должен быть здоровым консерватором. Разного рода предложения по накачки денег в экономику, я бы сказал, какие такие экзотические способы привлечения Национального банка к восстановлению экономической активности не работают и не могут работать.

В целом ситуация вокруг руководителя Национального банка в политическом плане никуда не делась. Есть определенные лоббистские интересы, поэтому какую бы сторону не занимал руководитель НБУ, он всегда будет сталкиваться с определенным политическим давлением.

Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU:

На рынке господина Шевченко знают как руководителя Укргазбанка, который за предыдущие несколько лет более чем вдвое нарастил портфель кредитов на фоне низких темпов кредитования в банковском секторе в целом. Поэтому с такой стороны внесения его кандидатуры президентом, жаловался на недоступность кредитов, выглядит логичным.

С другой стороны, пока не ясно, какой будет его политика, как главы НБУ. В рынке пока не сформировалось мнение о его видении монетарной политики, вопрос возврата долгов экс-акционерами обанкротившихся банков, в частности Приватбанка.

Тараc Козак, президент инвестиционной группы "Универ":

Глава Нацбанка, каким бы он ни был умным и мудрым, не может определять политику нацрегулятора. Потому что по новому законодательству политику НБУ определяет правление, которое состоит из шести членов - глава плюс пять заместителей. И пока большинство этих заместителей - это представители команды Гонтаревой-Смолия. Поэтому не думаю, что до изменения членов правления что-то изменится. То есть еще в течение длительного времени политика будет такой, какой она была до этого, то есть политика инфляционного таргетирования, политика плавающего курса, политика невмешательства в курсообразование, политика очень осторожных шагов.

Кирилл Шевченко не сможет изменить политику НБУ, даже если очень захочет, без изменения членов правления. Уже истек срок полномочий Олега Чурия, заместителя главы Нацбанка, который отвечал за валютную, курсовую политику, операции с ОВГЗ и тому подобное. И был скандал, когда господин Смолий внес его кандидатуру повторно на должность заместителя, а совет Нацбанка сначала не стал его рассматривать, а потом отклонил. Вопрос, внесет ли Кирилл Шевченко еще раз кандидатуру Чурия, или он внесет какую-то другую кандидатуру. Если это будет другая кандидатура, тогда уже можно будет понять, какой он видит эту политику - это будет зависеть от кандидатуры на должность заместителя, который будет заниматься валютной и курсовой политики.

Сергей Фурса, представитель инвесткомпании Dragon Capital:

Пока неизвестно, какой будет политика Нацбанка при руководстве Кирилла Шевченко. Потому что мы ничего не знаем о его взглядах. Скорее всего, Национальный банк уже не будет независимым институтом. Но они не будут это демонстрировать по крайней мере в определенный промежуток времени.

Относительно заявлений Кирилла Шевченко депутатам - он же не может говорить ничего другого, правильно? Мы бы удивились, если бы он сказал: "Сейчас напечатаем деньжат и всем раздадим". В то же время он говорит на комитете, что Нацбанк будут помогать экономическому росту. А это уже как раз отсылка к тому, что "давайте печатать средства и помогать правительству решать его проблемы". Это не задача Национального банка.

Будет очень показательно, переназначит ли Шевченко Чурия. Если нет - это значит, что мы движемся в сторону управляемого Национального банка. Скорее всего, Чурия не переназначат.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина, экономист:

Я думаю, что политика Нацбанка теперь будет определяться в Офисе президента. Для того чтобы понять, какой она будет, надо читать заявления. Президент хочет больше дешевых кредитов, меньше ограничений для кредитов, эмиссии гривны с определенной девальвацией. Я думаю, что у нас нет причин сомневаться в этих шагах. Скорее всего, в ближайшие месяцы, в частности к октябрю, я так понимаю, что ориентир - местные выборы, - экономика получит много свеженапечатанной гривны и, скорее всего, будут ослаблены критерии выдачи кредитов. Это, очевидно, приведет к повышению инфляции.

Еще одним фактором будет процесс выхода нерезидентов. Понятно, что они будут выходить, не ясны только масштабы. Скорее всего, львиная доля денег, которые зашли к нам в прошлом году, будут выведены из страны. Потому что это замораживание сотрудничества с МВФ из-за нарушения независимости института. В меморандуме с МВФ четко сказано, что сильный Нацбанк - это достижение, и отхождение от этого достижения является нарушением меморандума. Сейчас я думаю, что по крайней мере до конца года программа будет заморожена, дальше строим смотреть по ситуации.

Возможно, Кирилл Шевченко поразит всех своей независимостью и сможет сказать президенту "нет". Хотя учитывая, как снимали Смолия, я не думаю, что будут какие-то сюрпризы.

Дарья Марчак, руководитель Центра анализа общественных финансов и публичного управления KSE (заявила во время онлайн-мероприятия KSE ):

Мне бы хотелось сделать два замечания: первое - Кирилл Шевченко последние годы работал в конфигурации, когда Министерство финансов было его руководителем. Потому что он был руководителем государственного банка, полномочия собственника которого выполняет министерство финансов. Мне кажется, что крайне важно, чтобы он, перейдя на работу в Национальный банк, понял, что теперь он совсем в другой роли.

Когда-то в 2010-2013 годах был тезис, что Министерство финансов заходило в Национальный банк, не стучась. То есть могло приходить и давать указания. Мне очень хочется верить, что ситуация не повторится. Что Министерство финансов и Национальный банк будут партнерами, которые разделяют общие ценности, в том числе ценность обеспечения финансовой независимости, устойчивости в стране.