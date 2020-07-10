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Espreso.tvОбществоЧурий будет работать заместителем главы НБУ до назначения своего преемника

Чурий будет работать заместителем главы НБУ до назначения своего преемника


фото: НБУ
10 июля истекает срок полномочий Олега Чурия в должности заместителя главы НБУ, однако он будет находиться в должности до назначения нового заместителя главы Нацбанка

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Согласно статье 20 закона "О Национальном банке Украины" заместитель главы НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность вновь заместителя главы. Соответственно, Чурий продолжит находиться на этом посту до назначения и вступления в должность нового заместителя главы - куратора блока "Рыночные операции", - говорится в сообщении.

Чурий занимает эту должность с 1 июня 2015 года. Он отвечает за работу блока "Рыночные операции", в который входят Департамент открытых рынков, Департамент сопровождения кредитов, Управление депозитарной деятельности НБУ, Отдел корпоративных прав.

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  • Совет Национального банка ранее отказался передавать Чурия на должность заместителя главы НБУ сроком в 7 лет.
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