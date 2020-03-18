Конец света после карантина Зеленского

18 марта, 2020, 13:53

Стране предложили карантин, а он превратился в армагеддон

Год назад мало кто представлял окончание эпохи бедности, идя пешком в Киев из Вишневого в дефицитной медицинской маске и со страхом, а какой же будет курс доллара за месяц.

Полный карантин могут позволить себе только сильные экономики, где из страны не высасывает кровь война, а на должностях руководителей не сидят люди, которые тайно хотят договориться с Россией, потому что так хочется для поднятия собственного эго.

Великобритания пошла на радикальные шаги - в строгий карантин отправили только людей старше 70 лет. Эпидемиологи, экономисты и философы подняли серьезный дискурс о необходимости гражданской обороны и о том, что человечество переживало эпидемии ВИЧ и вируса Эбола, поэтому не надо ужасаться вируса, который и так когда-то поразит 80% британцев.

Решили даже не закрывать школы, потому что это -4% ВВП, а еще бешеный удар по медицинскому персоналу в возрасте 35-40 лет, потому что врачам и медсестрам не с кем оставить малолетних детей.

Владимир Зеленский решил позаботиться о здоровье граждан и их скоплении на остановках настолько, что решил закрыть метро и междугородние сообщения. И посоветовал поднимать демографию под перечитывание Оксаны Забужко.

В реале ситуация в том же Киеве показала уровень катастрофы, когда к эпидемии никто не готовился, но очень нужно было показать решительную борьбу.

Пока в Мадриде и Лондоне метро работает в том же режиме, а автобусы и электрички щедро моют антисептическими средствами - остановки на станциях метро Черниговская и Академгородок напоминают скорее апокалипсис. И рай для распространения вируса.

Заявления "просто посидите дома" - абсолютные глупости, если речь идет о фармацевтах, врачах, продавцах и пекарях - живут они далеко не у своих работ. И даже в селах вокруг Киева. Централизованную доставку работников критических и экстренных служб так никто и не организовывал. Ведь ума нету, это не то, что под покровом ночи просить деньги у олигархов, чтобы потом они под покровом защиты ФЛП получили льготные преференции на период трех месяцев.

Владимир Зеленский и новенькое правительство Дениса Шмыгаля, очевидно, понятия не имеют об убытках, которые понесет страна после такого гибридного карантина. Ведь предприниматели с формой ООО жалуются, что изменения, которые были проголосованы Радой 17 марта, их не касаются - коммунальные, арендную плату и зарплату нескольким работникам надо платить, как и раньше.

Зато под ширмой карантина президент все больше вступает в прочный союз с олигархамии разрушает местное самоуправление - из-за отмены арендного и земельного налога бюджеты городов рискуют войти в 2021 год вообще без денег. Завопили даже такие крупные города, как Днепр.

Тамошние Борис Филатов и Геннадий Корбан констатируют, что если Зеленский подпишет соответствующие изменения, слабую экономику не спасет даже новый кредит МВФ.

Дальше. Владимир Зеленский всячески показал, что может использовать карантин в своих целях - например, назначить генпрокурором лицо, у которой при других условиях не было бы шансов возглавить это ведомство. Ирина Венедиктова не просто токсичное лицо, эта женщина неоднократно озвучивала идеи о "давайте отменим амнистию для участников Революции Достоинства". Поддерживала идею наказания журналистов, а недавно и сама подала иск к "Украинской правде" и Центру противодействия коррупции за статью о ее родстве с очень интересной мотивацией: "определяет социальную цель: показать, что врать должно стать экономически невыгодно, и остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью ".

Пока страна ждет, используют ли глава ОПГ Андрей Ермак и Владимир Зеленский 25 марта для легализации прямых контактов с ОРДЛО, карантин по-полному используют для грязных целей.

Так, в комитете гуманитарной и информационной политики под шумок и тревоги бытовые - как работающим гражданам добираться пешком и на трех забитых маршрутках до места работы - народные депутаты решили протянуть

проект закона Бужанского # 2362 о внесении изменений в обучении на государственном языке в учебных заведениях. Где депутат с золотой цепурой на груди предлагает увеличить объем росийской языка в украинских школах. Чем тебе не отказ от национальной идентичности и языка один-в-один как по миротворческому плану, который гулял по коридорам Мюнхенской безопасности конференции?

Может, и правда - жесткий карантин с осложненной логистикой был планом протянуть пророссийские законы и очень скандальных лиц на должность Генерального прокурора?

Пока европейские страны ищут путь, как преодолеть китайскую заразу вместе, как выдержать бурные пути и улучшить положение тех, по ком кризис ударит больше всего - малый бизнес, медицинская сфера, коммунальные службы - у нас создают катастрофу на пустом месте. Вместо того, чтобы спасать страну от неминуемого экономического кризиса, власть и ее приспешники упорно тянут нас за ногу в северную сторону и рубят на корню способы заработать самостоятельно.

В лучшем случае страна выдержит, хотя в экономическом плане откатится на несколько лет назад, в худшем - сюда зайдет российский бизнес, где ему уже будут рады даже те, кто не сильно хотел иметь дела с россиянами - ведь можно заработать после кризиса. А вот персоны типа Венедиктовой и Бужанского позволят стереть память прошлых дней и осознание самих себя. Потому что им не печет, им безразлично.

Владимир Зеленский вчера встрял в смешной скандал с титрами на одном из телевизионных каналов, где "кто убил Эрику?" и "простите, если сможете" наложились на пафосные слова о спасении Украины от коронавируса. Считаю их пророческими в связи с решениями Шестого в последние дни.