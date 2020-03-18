"Это я убила Эрику. Кристиан, принеси лестницу": обращение Зеленского в эфире ICTV сопровождали странными титрами
18 марта, 2020, 07:49
Телеканал ICTV протитровал трансляцию обращения президента Владимира Зеленского странными высказываниями, которые не имели отношения к содержанию выступления
Видео сохранили и обнародовали пользователи Youtube.
Пока Зеленский рассказывал, как людям из-за границы вернуться в Украину, на экране появлялись надписи: "Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмаловская", "Почему напечатано? Почему от руки?", "Кристиан, принеси лестницу!", "Ворсинки от веревки направлены вверх. Итак, тело подтягивали уже после смерти. Убийство", "Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно уважают во многих уголках земного шара. Пытливый ум художника пытается заглянуть в суть вещей".
- Напомним, Владимир Зеленский посоветовал украинцам за рубежом регистрироваться в системе ДРУГ или обращаться в украинское посольство или консульство на территории страны пребывания, чтобы вернуться домой.
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