Первый заместитель генпрокурора Рябошапки. 10 фактов про Виталия Каська

9 сентября, 2019, 07:00

После Революции Достоинства Касько был назначен заместителем генпрокурора Махницкого. Касько оставался в должности после назначения главой ГПУ Яремы, а впоследствии и Шокина

Еспресо.TV рассказывает об интересных фактах из биографии новоизбанного первого заместителя Руслана Рябошапки.

1.Касько родился 29 июня 1976 года во Львове. После окончания средней школы продолжил обучение в Львовском государственном университете имени Франко, который закончил с отличием в 1998 году.

2. Каско с 1998 года работал в должности следователя Львовской транспортной прокуратуры. Занимал должности старшего следователя, заместителя начальника следственного отдела управления прокуратуры Львовской области.

С апреля 2002 года по октябрь 2005 года работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Украины.

С 2004 года Каско также работал консультантом Совета Европы по вопросам применения Европейской конвенции о защите прав человека 1950 года.

В октябре 2005 года занялся частной адвокатской практикой. С апреля 2007 года по декабрь 2010-го возглавлял международно-правовое управление Генеральной прокуратуры. В декабре 2010 года вернулся к адвокатской работе.

3. В мае 2014 года Касько был назначен заместителем генерального прокурора. Тогда ведомством руководил Олег Махницкий. Касько оставался в должности после назначения главой ГПУ Виталия Яремы, а затем и Виктора Шокина.

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4. Распоряжением президента Порошенко 26 марта 2015 была создана межведомственная группа по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными чиновниками.

Возглавил ее Касько. К работе были привлечены специалисты Министерства юстиции, Генпрокуратуры, реанимационные пакета реформ.

15 февраля 2016 Касько подал в отставку.

5. Во время пребывания в должности заместителя генпрокурора Касько работал вместе с представителем команды Саакашвили Давидом Сакварелидзе, который также занимал должность заместителя главы ГПУ. Дуэт Каско-Сакварелидзе обещал заняться чисткой прокурорских рядов.

Первым эпизодом такой чистки должно было стать дело "бриллиантовых прокуроров", экс-заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Производство было начато 6 июля 2015 после обыска у прокуроров. Дело было начато после жалобы одного из предпринимателей, который занимался незаконной добычей песка на то, что представители прокуратуры требуют значительные взятки за крышевание бизнеса.

В результате следственных действий у чиновников было обнаружено всего около $ 500 тыс., А также драгоценности и ценные бумаги, в том числе незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы и 35 пакетов с бриллиантами общим количеством 65 камней.

Шапакин вышел на свободу под залог 24 июля 2015, а Корниець - 31 июля. Каждый из них внес по 6,4 млн гривен.

Касько впоследствии заявлял, что Шокин отстранил его от расследования дела "бриллиантовых прокуроров".

Сейчас это дело выглядит не как начало очистки ГПУ от коррупции, а как эпизод, не получил своего продолжения.

6. Против Каська в этот период было открыто уголовное производство по подозрению в мошенничестве с приватизацией служебной квартиры.

Отметим, что в апреле 2016 прокуроры вручили Каську подозрение в совершении преступления. Согласно подозрению в 2003 году Касько получил служебную однокомнатную квартиру в Печерском районе столицы, которую позже, по данным прокуратуры, приватизировала его мать, уже проживала в трехкомнатной квартире в Киеве.

Каську вручают подозрение

В мае 2016 Печерский райсуд Киева арестовал квартиру Каська на бульваре Дружбы народов в Киеве.

16 января 2017 Киевская местная прокуратура № 6 закрыла уголовное производство по подозрению Каська в мошенничестве и использовании поддельного документа при осуществлении приватизации жилья.

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7. 14 сентября 2016 народные депутаты Татьяна Чорновил от "Народного фронта" и Иван Винник от БПП сообщили генпрокурора Юрия Луценко о якобы совершении Касько уголовного преступления.

Как заявили Чорновил и Винник, в апреля 2015 года года руководство международного управления латвийской генпрокуратуры провело ряд встреч с Касько по расследованию отмывания средств экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, бизнесменом Сергеем Курченко и Юрием Иванющенко.

Правоохранительные органы Латвии якобы так и не получили информацию, которая их интересовала, от украинских коллег.

Затем латвийский суд конфисковал в пользу страны 50 млн евро, которые фигурировали в деле хищений из госбюджета Украины.

8. Касько сумел создать себе имидж человека, который не связан с классической прокурорским средой с его коррумпированностью, кумовством и плохим знанием иностранных языков. Поэтому общественность и антикоррупционные активисты были удивлены, когда Касько стал адвокатом по делу "Трейд коммодити".

15 октября 2017 Касько сложил полномочия члена правления антикоррупционной организации "Transparency International Украина" и заявил, что намерен защищать интересы компании "Трейд Коммодити".

Свое решение Касько объяснил тем, что он, вероятно, будет участвовать в защите клиентов, в том числе и подозреваемых в коррупционных преступлениях.

Перед этим по подозрению в хищении 150 млн грн . был задержан заместитель министра обороны Игорь Павловский и директор департамента госзакупок Владимир Гулевич. По версии следствия, растрату было совершено по схеме изменения стоимости топлива для министерства после проведения конкурса на поставку. Сообщалось, что компания "Трейд Коммодити" начиная с 2016 года выиграла государственных тендеров на 4,8 млрд гривен.

12 октября 2017 стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем чиновникам Министерства обороны по делу растраты около 150 млн гривен.

30 марта 2018 года Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование по этому делу.

9. 6 сентября этого года Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Каська первым заместителем генерального прокурора.

По словам Каська, прокуратура не должна заниматься расследованием уголовных дел и "перетягивать на себя одеяло в гражданско-правовой сфере". В то же время Каско добавил, что пока не знает своих обязанностей в прокуратуре.

10. Каско является автором и соавтором многих публикаций по проблематике возвращения преступных активов, взаимной правовой помощи по уголовным делам, противодействия пыткам и другим формам жестокого обращения, торговли людьми, защиты свидетелей.

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