Надо заняться реформированием, чтобы прокуратура отвечала европейским стандартам, - Касько

6 сентября, 2019, 22:45

Первый заместитель генпрокурора Виталий Касько рассказал о первоочередных задачах прокуратуры

Об этом сообщает Укринформ.

"Реформированием прокуратуры, если будет политическая воля", - сказал Касько о первоочередных задачах Генпрокуратуры Украины.

Касько подчеркнул, что президент и генеральный прокурор эту инициативу поддерживают.

"Насколько я понимаю, она (политическая воля, - ред.) есть и у президента, и у генерального прокурора, использовать эту возможность привести ее (прокуратуру, - ред.), в порядок, чтобы она наконец начала работать в соответствии с европейскими стандартами", - добавил он.

По словам Касько, прокуратура не должна заниматься расследованием уголовных дел и "перетягивать на себя одеяло в гражданско-правовой сфере".

"Я об этом говорил с генпрокурором, и он абсолютно поддерживает идею типичной европейской прокуратуры, которая будет нравиться обществу, знающему, что прокуратура выполняет работу по защите добропорядочного гражданина и наказанию виновного", - отметил он.

В то же время Касько добавил, что пока не знает своих обязанностей в прокуратуре.

"Нет распределения. Пока выполняю поручения генпрокурора. Он меня попросил прийти на Антикоррупционный комитет парламента, поскольку я готовил проект закона о гражданской конфискации и возвращении статьи Уголовного кодекса о введении ответственности за незаконное обогащение", - сказал он.