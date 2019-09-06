Надо заняться реформированием, чтобы прокуратура отвечала европейским стандартам, - Касько
Об этом сообщает Укринформ.
"Реформированием прокуратуры, если будет политическая воля", - сказал Касько о первоочередных задачах Генпрокуратуры Украины.
Касько подчеркнул, что президент и генеральный прокурор эту инициативу поддерживают.
"Насколько я понимаю, она (политическая воля, - ред.) есть и у президента, и у генерального прокурора, использовать эту возможность привести ее (прокуратуру, - ред.), в порядок, чтобы она наконец начала работать в соответствии с европейскими стандартами", - добавил он.
По словам Касько, прокуратура не должна заниматься расследованием уголовных дел и "перетягивать на себя одеяло в гражданско-правовой сфере".
"Я об этом говорил с генпрокурором, и он абсолютно поддерживает идею типичной европейской прокуратуры, которая будет нравиться обществу, знающему, что прокуратура выполняет работу по защите добропорядочного гражданина и наказанию виновного", - отметил он.
В то же время Касько добавил, что пока не знает своих обязанностей в прокуратуре.
"Нет распределения. Пока выполняю поручения генпрокурора. Он меня попросил прийти на Антикоррупционный комитет парламента, поскольку я готовил проект закона о гражданской конфискации и возвращении статьи Уголовного кодекса о введении ответственности за незаконное обогащение", - сказал он.
- Напомним, 6 сентября Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора.
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