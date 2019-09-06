Каська назначили первым заместителем генпрокурора Рябошапки
Об этом сообщает пресс служба ГПУ в Facebook.
"Руководствуясь ст. 9 ЗУ" О прокуратуре ", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виталия Каська первым заместителем Генерального прокурора", - говорится в сообщении.
Ранее журналиста Соня Кошкина называла четырех возможных заместителей Рябошапки. В частности, Виталия Каська, Виктора Трепака, Гюндуза Мамедова и Константина Кулика (его кандидатуру генпрокурор ответил).
Виталий Каско с 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области.
С 2002 по 2005 годы - старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины.
В 2005-2007 годах занимался юридической практикой. Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.
В 2014 году назначен заместителем генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.
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