Каська назначили первым заместителем генпрокурора Рябошапки

6 сентября, 2019, 14:49

Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Каська первым заместителем генерального прокурора

Об этом сообщает пресс служба ГПУ в Facebook.

"Руководствуясь ст. 9 ЗУ" О прокуратуре ", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виталия Каська первым заместителем Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Ранее журналиста Соня Кошкина называла четырех возможных заместителей Рябошапки. В частности, Виталия Каська, Виктора Трепака, Гюндуза Мамедова и Константина Кулика (его кандидатуру генпрокурор ответил).

Виталий Каско с 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области.

С 2002 по 2005 годы - старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины.

В 2005-2007 годах занимался юридической практикой. Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году назначен заместителем генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.