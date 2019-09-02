10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк

2 сентября, 2019, 07:55

29 cерпня представитель "Батькивщины" Елена Кондратюк была избрана заместителем главы Верховной Рады

Еспресо.TV рассказывает об интересных фактах из биографии нового заместителя главы Верховной Рады.

1. Ей 48 лет. Кондратюк родилась во Львове.

"Мои родители родом из сельской интеллигенции. Они родились в 1945 году. Так называемые "дети войны". Прошли очень тяжелый жизненный путь, но учились и получили образование. Мама достигла должности заместителя мэра города. Мой папа - профессор истории", - рассказывала Кондратюк о своих родителях.

2. Она окончила Львовский университет им. Франко. Имеет степень кандидата исторических наук. Занималась исследованием общественных движений в Украине.

Тема диссертации Кондратюк - "Аграрный вопрос в программах и деятельности украинских политических партий Западной Украины, 1919-1939 гг." Диссертация была защищена во Львовском университете в 1997 году.

3. До 2007 года Кондратюк работала директором пиар-агентства "Раднык". Информации об этом периоде ее жизни не так много.

Агентство было зарегистрировано в Киеве на улице Туровской, 13. По этому же адресу находился центральный офис Блока Юлии Тимошенко.

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4. Кондратюк является депутатом Верховной Рады с 2007 года. Она была членом партии "Реформы и порядок" (ПРП), которую возглавляли Виктор Пинзеник, Сергей Соболев и Сергей Терехин. 2 декабря 2006 г. ПРП приняла решение о вхождении в "Блок Юлии Тимошенко". В 2013 году партия объединилась с ВО "Батькивщина".

5. Интересно, что на каждых выборах место, которое занимала Кондратюк в партийном списке БЮТ и "Батькивщины", становилось все более высоким. В 2007 году она была в списке под №134. В 2012 году - уже под №60. На выборах 2014 г. Кондратюк заняла восемнадцатое место в списке партии. И вот на текущих выборах она была пятой в списке "Батькивщины".

6. С декабря 2014 г. Кондратюк была секретарем комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики. В составе этого комитета Кондратюк работает с 2012 года.

Участница Революции Достоинства. С первых дней находилась на Майдане, координировала работу пресс-центра и информативного центра штаба.

Кондратюк является автором 91 законопроекта: VI созыва - 29 (13 стали законами), VII созыва - 28 (3 стали законами), VIII созыва - 34 законопроекта (5 из которых стали законами).

Была среди лоббистов законопроекта 3822-1 о квотах для украиноязычной песни. Этот законопроект должен уменьшить квоту для украиноязычной музыки, а также освобождал от квот станции, которые не могут ее выполнить.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (в отношении доли музыкальных произведений государственным языком в программах телерадиоорганизаций)" был подан в мае 2016 года. Главное научно-экспертное управление аппарата ВР в своем заключении тогда отметило, что альтернативный законопроект №3822 выглядит более удачным. Он был принят в июне 2016 года.

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7. В составе межфракционного депутатского объединения "Равные возможности" Кондратюк занималась организацией форумов для привлечения женщин в общественные организации, политических и социальных проектов. Участницы депутатского объединения, в частности, отмечают, что 75% женщин-госслужащих в Украине не имеют руководящих должностей.

8. 29 cерпня народный депутат, представитель фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк была избрана заместителем главы Верховной Рады . За кандидатуру Кондратюк проголосовали 318 народных депутатов. Избрание Кондратюк стало возможным благодаря поддержке правящей фракции "Слуга народа".

В ходе рейтингового голосования на должность вице-спикера другие кандидаты набрали значительно меньше голосов. Отметим, что фракция "ЕС" выдвигала Мустафу Джемилева, "Оппоплатформа" - Нестора Шуфрича, а Ирину Констанкевич выдвинули от внефракционных нардепов.

9. Муж Елены - медиаменеджер Александр Богуцкий. С августа 2000 года он работал генеральным директором телеканала ICTV.

В сентябре 2004 года стал неформальным руководителем так называемого холдинга Пинчука ( "Новый канал", ICTV, СТБ). После образования в 2009 году медиагруппы StarLightMedia (телеканалы ICTV, Новый канал, М1, М2, QTV) стал ее президентом.

В своих интервью Елена рассказывала, что до брака планировала остаться работать в Польше. Однако муж в 1996 году уговорил ее вернуться в Украину.

Фото с Facebook

Кондратюк является кумой певца Александра Пономарева.

10. Согласно декларации за 2018 г., Кондратюк владеет квартирой и нежилым помещением (приемной) в Киеве, жилым домом и двумя земельными участками в Киевской области. Общий доход за прошлый год составил 822 тыс. грн.

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