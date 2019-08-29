Кондратюк избран вице-спикером Совета
29 августа, 2019, 16:54
Народный депутат, представитель фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк избрана заместителем председателя Верховной Рады
Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Еспресо.TV .
За кандидатуру Кондратюк проголосовали 318 народных депутатов.
- Напомним, что Утром 29 августа, вновь избранные народные депутаты приняли присягу.
- Лидер фракции "Слуга народа" Дмитрий Разумков избран председателем Верховной Рады.
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