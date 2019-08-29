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Espreso.tvОбществоКондратюк избран вице-спикером Совета

Кондратюк избран вице-спикером Совета

Народный депутат, представитель фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк избрана заместителем председателя Верховной Рады

Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Еспресо.TV .

За кандидатуру Кондратюк проголосовали 318 народных депутатов.

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