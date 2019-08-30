Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Фонд "Демократические инициативы" на этой неделе представил исследование по поводу трех месяцев президентства СЭ.
Первые итоги для самого президента очень скромные - 3,67 баллов из 10. Чего не скажешь о его политтехнологах и телеменеджерах - эти ребята и госпожа за правильное прощупывание и конвертацию настроений народных накануне двух триумфальных выборов получили джекпот.
54,9% опрошенных голосовали за Зеленского, потому что хотели радикального обновления власти.
Еще 38,9% на фоне разочарования украинцами действиями Петра Порошенко и агрессивной пророссийской пропаганды - тоже поставили галочки за ЗЕ-команду.
Еще 9,4% просто хотели перенести рафинированный образ Голобородько из "Слуги народа" в реальность.
Все эти эмоции позволили создателям политика Зеленского создать свои правила победы и вывести Владимира Александровича под елку с заявлением о походе за президентством.
Время вернуться в недалекое прошлое и вспомнить все, как Украина дошла до полного "Вечернего Квартала"...
Усталость от традиционных политиков начала назревать еще в начале 2010-х гг., когда герои первого Майдана перессорились между собой, а на арену вышел тюнингованный американскими политтехнологами Виктор Янукович. Его действия в качестве президента позволили на несколько сезонов продолжить политическую жизнь Юлии Тимошенко, Петру Порошенко и еще нескольким десяткам профессиональных политиков, потому что искать новых в рамках ползучего авторитаризма на изменение этих банально не было ни времени, ни возможности.
Далее война и тяжелое экономическое положение подарили ключи от страны команде старых и стабильных, хотя были некоторые попытки поискать что-то новое на примере тех же "Самопомочи" или "Народного фронта".
Впрочем, серьезное обновление власти и запрос на новые лица отложились аж на 2019 год, когда критическое разочарование старой системой привело бы к власти не только Зеленского, а любого, кто мог электоральное напряжение обратить себе в плюс.
Второе, Украина своим выбором подтвердила, что наконец догнала мировые и европейские политические веяния.
Сначала был Brexit с его технологическими подходами к электоральной революции - когда британские политтехнологи работали с малыми аудиториями или вытесняли правильную эмоцию - чувство достоинства или национализма.
Далее был Дональд Трамп с мощным Twitter, перепалками с журналистами в стиле "fake news" и эмоциональными заявлениями о мексиканских насильниках.
В Европе плеяда комиков стала мэром Рейкьявика, премьер-министром Словении или вызвала настоящее землетрясение в политике, как Беппе Грилло с "Движением пяти звезд".
Всех этих людей объединяет противостояние со старыми политиками, которые находились во власти по 30 лет, высокая личная узнаваемость и тотальная поддержка молодежи, протестного электората и недовольных экономической ситуацией избирателей.
Итак, пять правил, которые активно использовала команда Зеленского для того, чтобы "сделать их вместе" дважды подряд. Но какие будут тормозить на практике сейчас.
Образ Зеленского: каждому свое
На последних выборах в парламент победили не 254 кандидата, а один коллективный Зеленский. Каждый видел в кандидате ЗЕ то, что хотел. Кому-то нравилась политическая сатира "95 квартала". Кто-то уверовал, что двойное "сделаем их вместе" - настоящая борьба со старой системой.
Исследование "Деминициатив" первых 100 дней президентства Зеленского дало четкий ответ, почему "Слуга народа" получила аномально большой результат.
26,4% ЗЕ-электората хотели поддержать президента сильной фракцией в ВР.
19,4% просто искали новую партию. Причем почти половина не в курсе, кто их мажоритарщик, а 48,1% не усматривают проблемы в том, что новобранцы Рады 9.0 не разбираются в политике вообще.
Объединяет всех этих людей активное пользование интернетом, ютубом и просмотр продуктов медиаимперии. Социологи говорят, что еще до начала выборов президента 85,3% украинцев смотрели выступления 95-го квартала, а сериал "Слуга народа" пересмотрела половина электората.
Региональная принадлежность теперь не главное, потому что потребление общего культурного продукта смыло различия между условным Востоком и Центром.
Феноменальные результаты двух избирательных кампаний обусловлены разочарованием граждан во власти, усталостью от бедности, войн и коррупции, стремлением увидеть новые лица, а еще тяготением к хайпу и развлечениям.
Зеленский, а после и кандидаты от "Слуги народа" появлялись как простые люди в Facebook и Instagram. Вызвали конкурентов на стадионы и обещали быть не такими как все. Типичный развлекательный контент. У потенциального избирателя вызвали чувство того, что их комментарий будет прочитан теми, кто выше, и будет принято решение.
Простое пацанское и коллективное "Сделаем их вместе" выиграло с треском у элитарного "Армия. Язык. Вера" и кампании запугивания и травли.
Команде Зеленского даже иногда не надо было проводить кампанию вовсе - за всех работали социальные сети Зеленского и его ежедневные истории о подталкиваниях к Петру Порошенко, то к чиновникам провинциального масштаба, которые являются живыми памятниками старой системы.
Фигура самого Зеленского по сей день является важнее фамилии кого-либо из малого пула спикеров, которые кое-где до сих пор не известны широким массам. За 100 дней наиболее говорящих - главу ОПГ Андрея Богдана и новоназначенного спикера ВРУ Дмитрия Разумкова сих пор не знают 28,1% и 22,4% украинцев.
Иди в соцсети и играй на эмоциях
Facebook и YouTube дали иллюзию потенциальным избирателям, что они возникают против элит. Неистовая поддержка Зеленского - часть всемирного восстания в социальных сетях и охвата тех, кого не цепляли борды и партийные газеты.
Так, в США победил застройщик и филантроп Дональд Трамп, в Италии - комик Беппе Грилло удачно использовал инструменты раскрутки в интернете для аудитории до 35 лет. Польский рок-музыкант Павел Кукиз получил третье место на президенских выборах 2015 года. Президентские выборы и популярность среди аудитории 18-29 лет стали для господина трамплином для участия в парламентской кампании. Кукиз основал право-популистское движение Kukiz'15, члены которого получили себе 42 места в Сейме - некий очень неожиданный тренд в консервативной стране.
То же самое в Латвии, где актер и радиодиджей Артус Кайминьш конвертировал узнаваемость сначала во фракцию "Латвийское объединение регионов на парламентских выборах 2014 года. В 2016 г. шоумен основал партию "Кому принадлежит страна?" (KPV LV), которая по итогам выборов 2018 вошла в состав правящей коалиции.
Описание социально-демографических групп, которые дважды поддерживали Зеленского, доказывают, что наш избиратель не "глуп и непереборчив", просто мода такая в мире на пародистов и людей с телевизора. А еще результат профессиональной работы тех, кто "гречку" заменил на сториз в соцсетях. Тем более аудитория Facebook в 13 млн пользователей и YouTube, которым регулярно пользуется более 20 млн украинцев, идеальное поле для команды, которая знает приемы для шоу-бизнеса.
Зеленский два десятилетия был лидером рейтинговых продуктов на телевидении, по сути, эти самые подходы использовали в работе с различными электоральными группами: чтобы нравилось всем и не было ни одной острой темы во время избирательной кампании.
Игнорируй традиционные СМИ и создай свои
Еще 1 августа украинские СМИ получили болезненный урок от Офиса президента Украины, рассказав о том, что его глава Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке. Розыгрыш имеет две стороны медали: с одной стороны, прессе показали, что им могут скармливать абсолютно все. И за право есть шаурму в лесу с президентом многие простят выходки источника дезинформации.
С другой - Богдан смело заявил, что команда ЗЕ способна общаться с обществом без посредников и журналистов.
В условиях тотальной деградации профессии журналиста и историй, когда одни и те же телелица мигрируют с одного канала холдинга Медведчука на другой, несерьезное отношение к СМИ - логическое развитие событий. Только вот даже Дональду Трампу с суперпопулярным твиттером не удавалось выезжать без профессиональных СМИ и общения без журналистов.
В свое время американский президент вступил в жесткую зарубу с политическим обозревателем Fox News Мегин Келли, регулярно писал в том твиттере, что она "красивая дура", впрочем потом пришлось идти на интервью тет-а-тет и извиняться.
Команда Зеленского еще на этапе президентских выборов навязала свои правила игры СМИ - то журналисты бегали за шоуменом по совершенно абсурдным причинам: свежее видео с пробежки или сдачи анализов на стадионах.
Зеленский в статусе президента предпочитает работать по тем же шаблонам: вот интервью Tesla, которая не задаст острые вопросы, вот ролик в официальном Инстаграмме, который в таком же виде запустят все телеканалы. Вот интервью по случаю 100 первых дней актеру из "Слуги народа", а не пресс-конференция с главными телеканалами.
Богдан и его товарищи могут и дальше скармливать фейки, пока самого Зеленского поддерживает 1+1.
Социологи говорят, что телевидение было основным источником при двух избирательных кампаниях - 72,3%. При этом 1+1 больше доверяли 41,6%.
Собственно, ради этой поддержки команда ЗЕ будет продолжать поддерживать хорошие отношения с Игорем Коломойским, насколько это возможно.
Обезличивай максимально, говори без конкретики
Президент Владимир Зеленский и его команда никому ничего не обещали. А если кто-то что-то услышал и надеялся - это его личная дефиниция.
Сразу после второго тура часть избирателей команды ЗЕ социалистического разгуляя разочаровалась в коммунальных платежках, но представитель новоизбранного президента Андрей Герус сказал, что его босс просто пошутил и
снизить тарифы не обещал. Лозунги команды ЗЕ на двух избирательных кампаниях были максимально обезличенны. Обещание без конкретики и обтекаемые фразы без четкого адресата - "придет весна - будем сажать", "конец эпохи бедности" - правили бал во время триумфа Зеленского. В этих обещаниях, и том, которое сработало дважды - "сделаем их вместе", каждый слышал именно то, что болит именно ему.
Сейчас украинцы считают первоочередными задачами прекращение огня на Донбассе - 71,5%, рост пенсий - 44%, снижение тарифов -31%, уменьшение влияния олигархов на политику - 18%.
Сам президент Зеленский не обещает ничего из списка - ни деолигархизации, ни 500 гривень для бабушек. Президент уже делает первые шаги для того, чтобы его обещания ударяли бумерангом по нему.
Дважды команда ЗЕ побеждала с лозунгом "Сделаем их вместе". Немногочисленные спикеры от зеленой команды рисуют страну тотального очищения власти от надоевших старых политиков.
Только вот когда дошло до формирования правительства и переназначения Арсена Авакова на 4-й срок, в команде ЗЕ спели, что "нет альтернативы", а это делается под личную ответственность Зеленского.
Причем локальные звезды "Слуги народа" вроде новоиспеченного депутата Лизы Богуцкой, уже создают новые мемы о "Петровом путче", сея среди сторонников фейк, что пятый президент якобы готовит на декабрь переворот.
Работай с различными аудиториями
Социально-демографическая структура электората Зеленского и Ко охватывает все категории избирателей.
Не впервые ли пожилые люди не являются здесь решающей силой, а ЗЕ-сторонники - это молодежь и женщины.
Категория 50+ - это сторонники "95 квартала" и те, кто был фаном Владимира Зеленского во времена КВН. Это на них были направлены гастроли СЭ команды накануне президентских и хайповый телепродукт "Слуга народа".
Электорат 18-29 лет - те, к кому не шли профессиональные политики с риторикой о языке и вере, но те, к кому достучался Зеленский в социальных сетях. Это для этих постились шаурма и баловали свежими сториз.
Зеленский предложил всем присоединиться к изменениям - через флешмобы и совместное написание программы, например.
Во времена, когда профессиональные политики вовсю бежали от потенциального избирателя не только в реале, но и в социальных сетях, Зеленский и команда собрали тех, до кого ни к кому не было дела традиционным политтехнологам.
Анализируя 100-дневку Зеленского и его разгромный избирательный успех - можно сказать, что он стал возможным из-за эпохи неопопулистив, для которых процесс важнее результата.
Зеленский и его медийная команда вовремя уловили запрос на эмоцию и на желание избирателя переложить ответственность на плечи несистемного, молодого и успешного кандидата. Правила Зеленского и "Слуги народа" идеально работают на этапе кампаний - где не надо отвечать на контректни вопрос решать назревшие проблемы.
Тренды на шоуменов во всем мире разбивались тогда, когда перед диджеями и комиками становились серьезные проблемы. Да, свежее решение Зеленского об упрощенном гражданстве для российских оппозиционеров - шаг яркий, но это мина замедленного действия для воюющей страны. Да, попытки поговорить с Россией - хорошая инициатива, но как бы РФ не использовала эту игру в свою пользу, где игроки уже совсем не уровень Украина-Россия.
Не впервые ли споткнулась команда ЗЕ на кадровых назначениях и проблеме оставлять Авакова или нет, поэтому тотальная стерилизация власти оказалась фейком, когда от сториз перешли к делу.
Зеленский на этапе двух кампаний выглядел свежим и новым, но насколько быстро скиснет этот компот на Банковой, покажет первый бюджет и первая зима, когда вешать всех собак на предшественников и писать смс о путче Порошенко уже будет неактуально.
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