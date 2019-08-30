Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет

30 августа, 2019, 12:10

100 дней Зеленского повод напомнить, как так случилось, что вылизанная телекартинка стала целым гарантом Конституции на пять лет

Фонд "Демократические инициативы" на этой неделе представил исследование по поводу трех месяцев президентства СЭ.

Первые итоги для самого президента очень скромные - 3,67 баллов из 10. Чего не скажешь о его политтехнологах и телеменеджерах - эти ребята и госпожа за правильное прощупывание и конвертацию настроений народных накануне двух триумфальных выборов получили джекпот.

54,9% опрошенных голосовали за Зеленского, потому что хотели радикального обновления власти.

Еще 38,9% на фоне разочарования украинцами действиями Петра Порошенко и агрессивной пророссийской пропаганды - тоже поставили галочки за ЗЕ-команду.

Еще 9,4% просто хотели перенести рафинированный образ Голобородько из "Слуги народа" в реальность.

Все эти эмоции позволили создателям политика Зеленского создать свои правила победы и вывести Владимира Александровича под елку с заявлением о походе за президентством.

Время вернуться в недалекое прошлое и вспомнить все, как Украина дошла до полного "Вечернего Квартала"...

Усталость от традиционных политиков начала назревать еще в начале 2010-х гг., когда герои первого Майдана перессорились между собой, а на арену вышел тюнингованный американскими политтехнологами Виктор Янукович. Его действия в качестве президента позволили на несколько сезонов продолжить политическую жизнь Юлии Тимошенко, Петру Порошенко и еще нескольким десяткам профессиональных политиков, потому что искать новых в рамках ползучего авторитаризма на изменение этих банально не было ни времени, ни возможности.

Далее война и тяжелое экономическое положение подарили ключи от страны команде старых и стабильных, хотя были некоторые попытки поискать что-то новое на примере тех же "Самопомочи" или "Народного фронта".

Впрочем, серьезное обновление власти и запрос на новые лица отложились аж на 2019 год, когда критическое разочарование старой системой привело бы к власти не только Зеленского, а любого, кто мог электоральное напряжение обратить себе в плюс.

Второе, Украина своим выбором подтвердила, что наконец догнала мировые и европейские политические веяния.

Сначала был Brexit с его технологическими подходами к электоральной революции - когда британские политтехнологи работали с малыми аудиториями или вытесняли правильную эмоцию - чувство достоинства или национализма.

Далее был Дональд Трамп с мощным Twitter, перепалками с журналистами в стиле "fake news" и эмоциональными заявлениями о мексиканских насильниках.

В Европе плеяда комиков стала мэром Рейкьявика, премьер-министром Словении или вызвала настоящее землетрясение в политике, как Беппе Грилло с "Движением пяти звезд".

Всех этих людей объединяет противостояние со старыми политиками, которые находились во власти по 30 лет, высокая личная узнаваемость и тотальная поддержка молодежи, протестного электората и недовольных экономической ситуацией избирателей.

Итак, пять правил, которые активно использовала команда Зеленского для того, чтобы "сделать их вместе" дважды подряд. Но какие будут тормозить на практике сейчас.

Образ Зеленского: каждому свое

На последних выборах в парламент победили не 254 кандидата, а один коллективный Зеленский. Каждый видел в кандидате ЗЕ то, что хотел. Кому-то нравилась политическая сатира "95 квартала". Кто-то уверовал, что двойное "сделаем их вместе" - настоящая борьба со старой системой.

Исследование "Деминициатив" первых 100 дней президентства Зеленского дало четкий ответ, почему "Слуга народа" получила аномально большой результат.

26,4% ЗЕ-электората хотели поддержать президента сильной фракцией в ВР.

19,4% просто искали новую партию. Причем почти половина не в курсе, кто их мажоритарщик, а 48,1% не усматривают проблемы в том, что новобранцы Рады 9.0 не разбираются в политике вообще.

Объединяет всех этих людей активное пользование интернетом, ютубом и просмотр продуктов медиаимперии. Социологи говорят, что еще до начала выборов президента 85,3% украинцев смотрели выступления 95-го квартала, а сериал "Слуга народа" пересмотрела половина электората.

Региональная принадлежность теперь не главное, потому что потребление общего культурного продукта смыло различия между условным Востоком и Центром.

Феноменальные результаты двух избирательных кампаний обусловлены разочарованием граждан во власти, усталостью от бедности, войн и коррупции, стремлением увидеть новые лица, а еще тяготением к хайпу и развлечениям.

Зеленский, а после и кандидаты от "Слуги народа" появлялись как простые люди в Facebook и Instagram. Вызвали конкурентов на стадионы и обещали быть не такими как все. Типичный развлекательный контент. У потенциального избирателя вызвали чувство того, что их комментарий будет прочитан теми, кто выше, и будет принято решение.

Простое пацанское и коллективное "Сделаем их вместе" выиграло с треском у элитарного "Армия. Язык. Вера" и кампании запугивания и травли.

Команде Зеленского даже иногда не надо было проводить кампанию вовсе - за всех работали социальные сети Зеленского и его ежедневные истории о подталкиваниях к Петру Порошенко, то к чиновникам провинциального масштаба, которые являются живыми памятниками старой системы.

Фигура самого Зеленского по сей день является важнее фамилии кого-либо из малого пула спикеров, которые кое-где до сих пор не известны широким массам. За 100 дней наиболее говорящих - главу ОПГ Андрея Богдана и новоназначенного спикера ВРУ Дмитрия Разумкова сих пор не знают 28,1% и 22,4% украинцев.

Иди в соцсети и играй на эмоциях

Facebook и YouTube дали иллюзию потенциальным избирателям, что они возникают против элит. Неистовая поддержка Зеленского - часть всемирного восстания в социальных сетях и охвата тех, кого не цепляли борды и партийные газеты.

Так, в США победил застройщик и филантроп Дональд Трамп, в Италии - комик Беппе Грилло удачно использовал инструменты раскрутки в интернете для аудитории до 35 лет. Польский рок-музыкант Павел Кукиз получил третье место на президенских выборах 2015 года. Президентские выборы и популярность среди аудитории 18-29 лет стали для господина трамплином для участия в парламентской кампании. Кукиз основал право-популистское движение Kukiz'15, члены которого получили себе 42 места в Сейме - некий очень неожиданный тренд в консервативной стране.

То же самое в Латвии, где актер и радиодиджей Артус Кайминьш конвертировал узнаваемость сначала во фракцию "Латвийское объединение регионов на парламентских выборах 2014 года. В 2016 г. шоумен основал партию "Кому принадлежит страна?" (KPV LV), которая по итогам выборов 2018 вошла в состав правящей коалиции.

Описание социально-демографических групп, которые дважды поддерживали Зеленского, доказывают, что наш избиратель не "глуп и непереборчив", просто мода такая в мире на пародистов и людей с телевизора. А еще результат профессиональной работы тех, кто "гречку" заменил на сториз в соцсетях. Тем более аудитория Facebook в 13 млн пользователей и YouTube, которым регулярно пользуется более 20 млн украинцев, идеальное поле для команды, которая знает приемы для шоу-бизнеса.

Зеленский два десятилетия был лидером рейтинговых продуктов на телевидении, по сути, эти самые подходы использовали в работе с различными электоральными группами: чтобы нравилось всем и не было ни одной острой темы во время избирательной кампании.

Игнорируй традиционные СМИ и создай свои

Еще 1 августа украинские СМИ получили болезненный урок от Офиса президента Украины, рассказав о том, что его глава Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке. Розыгрыш имеет две стороны медали: с одной стороны, прессе показали, что им могут скармливать абсолютно все. И за право есть шаурму в лесу с президентом многие простят выходки источника дезинформации.

С другой - Богдан смело заявил, что команда ЗЕ способна общаться с обществом без посредников и журналистов.

В условиях тотальной деградации профессии журналиста и историй, когда одни и те же телелица мигрируют с одного канала холдинга Медведчука на другой, несерьезное отношение к СМИ - логическое развитие событий. Только вот даже Дональду Трампу с суперпопулярным твиттером не удавалось выезжать без профессиональных СМИ и общения без журналистов.

В свое время американский президент вступил в жесткую зарубу с политическим обозревателем Fox News Мегин Келли, регулярно писал в том твиттере, что она "красивая дура", впрочем потом пришлось идти на интервью тет-а-тет и извиняться.

Команда Зеленского еще на этапе президентских выборов навязала свои правила игры СМИ - то журналисты бегали за шоуменом по совершенно абсурдным причинам: свежее видео с пробежки или сдачи анализов на стадионах.

Зеленский в статусе президента предпочитает работать по тем же шаблонам: вот интервью Tesla, которая не задаст острые вопросы, вот ролик в официальном Инстаграмме, который в таком же виде запустят все телеканалы. Вот интервью по случаю 100 первых дней актеру из "Слуги народа", а не пресс-конференция с главными телеканалами.

Богдан и его товарищи могут и дальше скармливать фейки, пока самого Зеленского поддерживает 1+1.

Социологи говорят, что телевидение было основным источником при двух избирательных кампаниях - 72,3%. При этом 1+1 больше доверяли 41,6%.

Собственно, ради этой поддержки команда ЗЕ будет продолжать поддерживать хорошие отношения с Игорем Коломойским, насколько это возможно.

Обезличивай максимально, говори без конкретики

Президент Владимир Зеленский и его команда никому ничего не обещали. А если кто-то что-то услышал и надеялся - это его личная дефиниция.

Сразу после второго тура часть избирателей команды ЗЕ социалистического разгуляя разочаровалась в коммунальных платежках, но представитель новоизбранного президента Андрей Герус сказал, что его босс просто пошутил и

снизить тарифы не обещал. Лозунги команды ЗЕ на двух избирательных кампаниях были максимально обезличенны. Обещание без конкретики и обтекаемые фразы без четкого адресата - "придет весна - будем сажать", "конец эпохи бедности" - правили бал во время триумфа Зеленского. В этих обещаниях, и том, которое сработало дважды - "сделаем их вместе", каждый слышал именно то, что болит именно ему.

Сейчас украинцы считают первоочередными задачами прекращение огня на Донбассе - 71,5%, рост пенсий - 44%, снижение тарифов -31%, уменьшение влияния олигархов на политику - 18%.

Сам президент Зеленский не обещает ничего из списка - ни деолигархизации, ни 500 гривень для бабушек. Президент уже делает первые шаги для того, чтобы его обещания ударяли бумерангом по нему.

Дважды команда ЗЕ побеждала с лозунгом "Сделаем их вместе". Немногочисленные спикеры от зеленой команды рисуют страну тотального очищения власти от надоевших старых политиков.

Только вот когда дошло до формирования правительства и переназначения Арсена Авакова на 4-й срок, в команде ЗЕ спели, что "нет альтернативы", а это делается под личную ответственность Зеленского.

Причем локальные звезды "Слуги народа" вроде новоиспеченного депутата Лизы Богуцкой, уже создают новые мемы о "Петровом путче", сея среди сторонников фейк, что пятый президент якобы готовит на декабрь переворот.

Работай с различными аудиториями

Социально-демографическая структура электората Зеленского и Ко охватывает все категории избирателей.

Не впервые ли пожилые люди не являются здесь решающей силой, а ЗЕ-сторонники - это молодежь и женщины.

Категория 50+ - это сторонники "95 квартала" и те, кто был фаном Владимира Зеленского во времена КВН. Это на них были направлены гастроли СЭ команды накануне президентских и хайповый телепродукт "Слуга народа".

Электорат 18-29 лет - те, к кому не шли профессиональные политики с риторикой о языке и вере, но те, к кому достучался Зеленский в социальных сетях. Это для этих постились шаурма и баловали свежими сториз.

Зеленский предложил всем присоединиться к изменениям - через флешмобы и совместное написание программы, например.

Во времена, когда профессиональные политики вовсю бежали от потенциального избирателя не только в реале, но и в социальных сетях, Зеленский и команда собрали тех, до кого ни к кому не было дела традиционным политтехнологам.

Анализируя 100-дневку Зеленского и его разгромный избирательный успех - можно сказать, что он стал возможным из-за эпохи неопопулистив, для которых процесс важнее результата.

Зеленский и его медийная команда вовремя уловили запрос на эмоцию и на желание избирателя переложить ответственность на плечи несистемного, молодого и успешного кандидата. Правила Зеленского и "Слуги народа" идеально работают на этапе кампаний - где не надо отвечать на контректни вопрос решать назревшие проблемы.

Тренды на шоуменов во всем мире разбивались тогда, когда перед диджеями и комиками становились серьезные проблемы. Да, свежее решение Зеленского об упрощенном гражданстве для российских оппозиционеров - шаг яркий, но это мина замедленного действия для воюющей страны. Да, попытки поговорить с Россией - хорошая инициатива, но как бы РФ не использовала эту игру в свою пользу, где игроки уже совсем не уровень Украина-Россия.

Не впервые ли споткнулась команда ЗЕ на кадровых назначениях и проблеме оставлять Авакова или нет, поэтому тотальная стерилизация власти оказалась фейком, когда от сториз перешли к делу.

Зеленский на этапе двух кампаний выглядел свежим и новым, но насколько быстро скиснет этот компот на Банковой, покажет первый бюджет и первая зима, когда вешать всех собак на предшественников и писать смс о путче Порошенко уже будет неактуально.