Зе-РАДА. Кто претендует на руководство в новом парламенте

7 августа, 2019, 17:07

Сергей Руденко

3 сентября начнет свою работу новая Верховная Рада. Одним из главных вопросов для парламента станет формирование руководящих органов высшего законодательного органа государства. Партия "Слуга народа" уже определилась со своими выдвиженцами на руководство Рады

Как фракция, которая будет крупнейшей в парламенте, "Слуга народа" претендует на два руководящих кресла в президиуме Верховной Рады, а также на голов 21 комитета.

Итак, представляем предварительный перечень лиц, которые были согласованы новоизбранными депутатами во время учебы в Трускавце.

Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады

35 лет. Глава партии "Слуга народа" (с конца мая 2019). К команде Зеленского присоединился осенью 2018 года.

Отец Дмитрия - Александр Разумков был первым помощником президента Леонида Кучмы.

В 2006-2010 годах был членом Партии регионов. Вышел из партии тогда, когда Виктор Янукович победил на президентских выборах 2010 года. Дмитрий говорит, что никогда не был политтехнологом Партии регионов. "Мне тогда было 22 года. Мой приход в Партию регионов был осознанный после 2004 года. Я не поддерживал Виктора Ющенко. И так я попал в Партию регионов. Я никогда не был в молодых Регионах. Это - фейк. Пришел туда, потому что я не воспринимал ситуацию в государстве в 2004, 2005 и 2006 годах ", - говорит Дмитрий Разумков. Долгое время работал с Сергеем Тигипко.

Руслан Стефанчук , заместитель главы Верховной Рады

43 года. Идеолог президентской кампании "Слуги народа". После победы Владимира Зеленского на выборах стал представителем президента в Верховной Раде.

Юрист, доктор юридических наук, профессор.

В 1997 году окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности "Правоведение".

Через два года закончил также Технологический университет Подолья по специальности "Менеджмент производственной сферы".

После окончания аспирантуры с 2000 года работал в Хмельницком университете управления и права на должностях старшего преподавателя, заведующего кафедрой, доцента, профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин.

В 2016 г. Стефанчук работал проректором по научной работе Высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов.

По словам Стефанчука, он познакомился с Зеленским еще в студенческие годы, когда они оба играли в "КВН" (Клуб веселых и находчивых). В 90-е Руслан Алексеевич играл в команде "Три толстяка" (Хмельницкий), в которую также входили еще и ныне популярный телеведущий Александр Педан и шоумен Дядя Жора.

Главы парламентских комитетов

Юрий Аристов, комитет по вопросам бюджета

44 года, предприниматель.

Занимается бизнесом, связанным с импортом рыбы и морепродуктов. Владеет рестораном Fish House.

Среди партнеров Аристова - жены Зеленского и Шефира. Вместе с первой леди и Ларисой Шефир Аристов владеет ООО "Зелари Фиш", специализирующейся на переработке, консервировании и торговли рыбой и морепродуктами.

На досрочных парламентских выборах 2019 баллотировался по партийному списку "Слуги народа" (№ 42).

Олег Бондаренко, комитет по вопросам экологической политики

43 года. Юрист.

Был директором компании по покупке и продаже недвижимости "Инвестплюс".

С 21 марта 2019 он возглавляет Всеукраинскую общественную организацию "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф ".

Politeka утверждает, что согласно Clarity Project - базой данных и системой аналитики публичных закупок ProZorro, Олег Бондаренко является владельцем и конечным бенефициаром в двадцати двух фирмах, которые расположены по всей Украине. Большая часть компаний Бондаренко занимаются строительством жилых помещений и их арендой.

На досрочных парламентских выборах 2019 был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№60).

Ирина Венедиктова, комитет по вопросам правовой политики и правосудия

40 лет. Юрист. Доктор юридических наук. Профессор.

Заведовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета им. Каразина.

Претендовала на должность судьи Верховного суда Украины, однако отбор не прошла.

В октябре 2018 Руслан Стефанчук познакомил Ирину с Владимиром Зеленским. В феврале 2019 Венедиктова вошла в команду нынешнего президента.

На досрочных парламентских выборах 2019 избрана народным депутатом по списку "Слуги народа" (№3).

Сергей Бабак, комитет по вопросам науки и образования

41 год. Имеет юридическое и психологическое образование.

Помните, как во время президентской кампании в команде Владимира Зеленского начали говорить о том, что учитель должен получать $ 4 тыс. Тогда это заявление вызвало многочисленные насмешки со стороны оппонентов Владимира Александровича. Команда Зе вынуждена была признать ошибочность и этого заявления, и расчеты, которые делались. Именно к ним и был причастен Сергей Бабак, который имеет 20 лет научного и преподавательского стажа. Он 5 лет был проректором частного Университета новейших технологий.

Во время президентской кампании 2019 Бабак был советником кандидата в президенты Владимира Зеленского. Тогда из его уст звучало много противоречивых заявлений, которые опровергались или самим министром образования Лилией Гриневич, или ее советниками.

На досрочных парламентских выборах Сергей Бабак избран народным депутатом по списку "Слуги народа" (№11).

Андрей Герус, комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса

37 лет.

Родился в семье горняков в шахтерском городе Нововолынск, что на границе с Польшей.

В 2004-м окончил Львовский университет по специальности "экономическая кибернетика".

Проработав по специальности около десяти лет в Украине, отправляется получать образование стандарта МВА в Гренобльской бизнес-школе (Лондон), поэтому Революция Достоинства застала его в британской столице. Там он успешно убеждает местную ячейку евромайдана начать пикетирование помещения Рината Ахметова и Оксаны Калетник.

Сначала он работал в концерне "Галнафтогаз" западноукраинского бензинового короля Виталия Антонова, владельца сети автозаправок ОККО. Там он проходил как специалист и за каких-то четыре года дошел до должности директора по торговой и инвестиционной деятельности.

В 2007 году Герус переезжает в Киев, где становится директором по инвестиционной деятельности компании Concorde Capital Игоря Мазепы. С кратковременным перерывом на госслужбу в составе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), он, собственно, все время и работал в "Конкорде". Начиная с 2015-го - исполнительным директором.

Был активным противником формулы "Роттердам +".

В 2019 году присоединился к команде Владимира Зеленского.

Избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№17).

Данил Гетманцев, комитет налоговой, таможенной и финансовой политики

41 год. Юрист, доктор юридических наук, один из основателей юридической компании "Юримекс".

Гетманцев познакомился с Владимиром Зеленским в феврале 2019 года. В команду нынешнего президента Даниил пришел благодаря Руслану Стефанчуку.

"Он показался мне очень занят, мы пересеклись буквально на 10 минут и его вырвали дальше на встрече", - вспоминает о своей первой встрече с Зеленским Гетманцев.

Является конечным бенефициаром в ООО "ЮРИМЕКС", ООО "Правовая группа" Юримекс-Текслинк ", ООО" Коммерческое предприятие "ЮРИМЕКС", ООО "Агентство переводов" ЮРИМЕКС ", ООО" Профессиональный дорожный сервис ", ООО" Специальный дорожный сервис ", ООО "Украинский спортивный союз", ООО "Белона".

Имел корпоративные права (0,02%) и является одним из соучредителей ООО "М.С.Л." - оператора украинских государственных лотерей.

В 2016 году баллотировался на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Однако безрезультатно.

На досрочных парламентских выборах 2019 был избран народным депутатом Украины по партийному списку "Слуги народа" (№20).

Александр Завитневич, комитет по вопросам национальной безопасности и обороны

46 лет. Радиоинженер, экономист.

Офицер запаса. Один из соучредителей Смелянского литейного завода.

Жена Завитневича - Наталья является одноклассницей Владимира Зеленского. Как пишет "Украинская правда", Наталья является одним из основателей и директором ООО "МТИ" и в комментарии для Facebook рассказывала о Зеленском как об однокласснике.

На досрочных парламентских выборах 2019 избран народным депутатом Украины (№39).

Сергей Кальченко, комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ

54 года. Имеет техническое и юридическое образования.

Адвокат компании Hillmont, ранее был партнером юридической компании "Моор и партнеры".

Одно из дел Кальченко - отмена запрета на въезд Федору Добронравову, актеру сериала "Сваты".

На президентских выборах 2019 был представителем Зеленского в ЦИК.

На досрочных парламентских выборах 2019 избран народным депутатом по списку "Слуги народа" (№ 24).

Андрей Клочко, комитет госстроительства, местного самоуправления

38 лет. Кризисный менеджер.

Был причастен к книжному бизнесу в Украине. В свое время был директором департамента продаж медиа холдинга "Главред медиа", который впоследствии стал частью компании "1 + 1 Media" и был исполнительным директором компании "Хлебарский".

Баллотировался в Верховную Раду Украины в 2014 году по округу от Блока левых сил, но выборы проиграл. В 2015 года пыталось получить мандат депутата Киевсовета от партии "Возрождение".

На досрочных парламентских выборах 2019 был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№83).

Анастасия Красносельская, комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции

35 лет. Политолог, юрист.

Имеет два высших образования.

Работала в Центре противодействия коррупции во главе с Виталием Шабуниным. Известная как эксперт по вопросам борьбы с коррупцией.

На досрочных парламентских выборах избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№8).

Михаил Крячко, комитет по цифровизации и ИТ

39 лет. Социолог digital-специалист.

Крячко - креатура Михаила Федорова, советника Владимира Зеленского, который совершил диджитал-революцию на президентских выборах 2019 года.

Имеет опыт работы в Запорожской областной государственной администрации. Был операционным директором digital-агентства SMMSTUDIO, которой владеет Федоров.

На досрочных парламентских выборах 2019 избран народным депутатом по списку "Слуги народа" (№61).

Владислав Криклий, комитет по вопросам инфраструктуры

32 года, юрист

До избрания в парламент был директором Главного сервисного центра Министерства внутренних дел. До этого - первый заместитель начальника Департамента ГАИ и советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участник движения "Люди важны".

На досрочных парламентских выборах 2019 избран народным депутатом по списку "Слуги народа" (№ 12).

Мария Мезенцева, комитет по вопросам европейской интеграции

29 лет. Экономист-международник.

В 2007 году поступила на 2-й курс Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, факультет международных экономических отношений.

В 2008-2010 годах - помощник юриста в ООО "Земельный Эксклюзив" (Харьков).

В 2011 году закончила магистратуру с отличием Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина по специальности "международные экономические отношения и референт-переводчик с английского языка".

С 2016 года - физическое лицо-предприниматель.

В 2015 году избрана депутатом Харьковского городского совета 7 созыва. Входила во фракцию "Самопомощи".

По данным харьковского интернет-издания NewsRoom, отчим Марии - предприниматель Виталий Федоров. Его называли одним из спонсоров местной "Самопомощи" и монополистом и владельцем сети аптек. Согласно данным OpenData, Федоров был ранее владельцем таких фирм как "Аптека №222", "Аптека №300", "Аптека №47" и "Стиф-Сервис". Кроме этого, согласно данным Youcontrol, Федоров является собственником жилищно-строительного кооператива "Добробуд". Одним из компаньонов Федорова является Тарас Ситенко - глава фракции "Самопомощь" в Харьковском городском совете.

На досрочных парламентских выборах 2019 избрана в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 168 (Харьков).

Денис Монастырский, комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности

39 лет. Юрист, кандидат юридических наук.

Работал в Хмельницком университете управления и права. Занимался вопросами законотворчества и научных экспертиз.

Был членом конкурсной комиссии по избранию руководства ГБР.

Монастырский считает необходимым принятие закона об импичменте, а также выступает за проведение открытого конкурса на должность Генерального прокурора.

На досрочных парламентских выборах 2019 избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№19).

Дмитрий Наталуха, комитет по вопросам экономической политики

31 год. Юрист-международник. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко и Кембриджского университета.

Муж народного депутата от "Батькивщины" Алены Шкрум.

С 2007 по 2013 год работал в таких юридических компаниях, как "Spenser & Kauffmann", "Ильяшев и Партнеры" и Baker McKenzie.

Во времена губернаторства в Одессе Михаила Саакашвили возглавлял Лиманскую районную государственную администрацию. В 2017 году был уволен с должности.

Был участником либерального общественно-политического движения "Люди важны", среди учредителей которого были один из кандидатов на пост премьера Алексей Гончарук, депутат Киевсовета Сергей Гусовский и Виктор Андрусив.

На досрочных парламентских выборах 2019 избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№14).

Михаил Радуцкий, комитет по вопросам здравоохранения

50 лет. Врач.

Основатель клиники "Борис".

В свое время был советником мэра Виталия Кличко. И, как теперь говорит сам Радуцкий, он оказался в очень пикантной ситуации, когда он в команде Зеленского, которая воюет с нынешним мэром Киева.

Знаком с Зеленским последние 15 лет.

Еще во время президентской кампании 2019 Радуцкого называли одним из претендентов на должность министра здравоохранения. Впрочем, судя по последним заявлениям Михаила, он и не слишком стремится к этому.

В июле 2019 Радуцкий сделал публичное заявление об особенностях лечения у "представителей разных рас". Это вызвало глубокое возмущение в и.о. министра МЗ Ульяны Супрун. Которую, к слову, Радуцкий постоянно критикует. По его словам, Украине нужна медицинская реформа, но не такая, которую вводит Супрун.

На досрочных парламентских выборах 2019 избран народным депутатом по списку "Слуги народа" (№18).

Николай Сольский, комитет по аграрной политике и земельных отношений

40 лет. Юрист

Работал в юридическом бизнесе. С 2007 года занимается аграрным бизнесом. Совладелец "Украинского аграрного холдинга". Партнеры - Игорь Пукшин и Александр Радавский. Еще один партнер Сольского - нынешний глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

На досрочных парламентских выборах 2019 избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№125).





Александр Ткаченко, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики

53 года. Журналист.

Александр - один из тех журналистов, который начинал свою карьеру на заре украинской независимости. Свою телевизионную карьеру начинал на телеканале УТ-1 с легендарной программы "Гарт".

В начале девяностых был президентом продакнш-студии "Новый язык", которая производили программы "Послесловие" и "Лицо мира".

В 1996 году со своей командой перешел на "1 + 1".

Работал на "Новом".

С августа 2008 года возглавил медиа холдинг "1 + 1 Media", совладельцем которого является Игорь Коломойский.

Во время президентской кампании 2019 телеканал "1 + 1" сыграл важную роль в победе Владимира Зеленского.

На досрочных парламентских выборах 2019 Александр Ткаченко избран народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" (№ 9).

Говорят, что Ткаченко рассматривается как основной претендент на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Галина Третьякова, комитет по вопросам социальной политики

56 лет. Руководитель ОО "Институт Гражданских Свобод".

В течение 15 лет (1991-2006 гг) работала в страховой компании "АСКА-Жизнь", входящей в группу "СКМ" Ахметова. Балла заместителем генерального директора, а затем главой правления.

В 2009-2010 годах Третьякова работала в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг на должности директора департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений.

В избирательном списке "Слуги народа" Третьякова получила 54 номер.

Богдан Яременко, комитет по вопросам иностранных дел

48 лет. По образованию - филолог. Более 20 лет проработал на дипломатической службе. Начинал свою карьеру в 1993 году в департаменте информации Министерства иностранных дел Украины. Как вспоминает Яременко, на дипломатическую службу он попал благодаря известному украинскому дипломату Юрию Сергееву. Работал за рубежом.

В 2004-2006 годах - руководитель протокола премьер-министров. Работал с Виктором Януковиемй Ехануровым.

1 июня 2010 назначен президентом Януковичем на должность Генерального консула Украины в Стамбуле. Был представителем Украины при Организации Черноморского Экономического сотрудничества.

В ноября 2013 года Богдан Яременко стал единственным украинским консулом, который осудил разгон студентов на Майдане Незалежности. Был отозван из Стамбула.

Принимал активное участие в Революции достоинства. Создал общественную организацию "Майдан иностранных дел", руководил городской партийной организацией "Укроп". В июне присоединился к команде Зеленского.

Победил в одномандатном избирательном округе № 215.