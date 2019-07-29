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Espreso.tvОбществоБольшая родня-2019. Кто кому кум, брат, сын и дочь в новой Верховной Раде

Большая родня-2019. Кто кому кум, брат, сын и дочь в новой Верховной Раде


фото: espreso.tv
Через месяц новый парламент начнет свою активную работу. Несмотря на все обещания и декларации, в новом составе Верховной Рады, как и в предыдущем созыве, будут снова присутствуют и кумовья, и братья, и родственники влиятельных политиков. Мы решили сделать справку, кто кому кум, брат и сват в новоизбранной Раде

Информация собрана из открытых источников. Допускаем, что она является неполной. Впрочем, она дает представление о родственных связях тех, кто уже вскоре будет решать судьбу Украины.

БРАТЬЯ

Балога-Петевка

Виктор Балога, народный депутат Украины в предыдущем созыве парламента, экс-глава Секретариата президента Украины. Избран в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 69 (Закарпатье).

Василий Петевка, двоюродный брат Виктора Балоги, народный депутат Украины в предыдущем созыве парламента. Избран в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 72 (Закарпатье).

Стефанчуки


Николай и Руслан Стефанчуки

Руслан Стефанчук, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде. Избран в Верховную Раду Украины по списку "Слуги народа" (№ 2).

Николай Стефанчук, начальник юридического отдела, государственная организация "Национальный офис интеллектуальной собственности". При поддержке партии "Слуга народа" избран в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 187 (Хмельницкая область). Родной брат Руслана Стефанчука.

Супруги

Наталуха-Шкрум

Дмитрий Наталуха. Глава Лиманской райгосадминистрации. Избран в Верховную Раду по партийному списку партии "Слуга народа" (№14). Муж Алены Шкрум.

Алена Шкрум. Народный депутат Украины в предыдущем созыве парламента. Избрана в Верховную Раду по партийному списку партии "Батькивщина" (№22). Жена Дмитрия Наталухи.

Королевская-Солод

Наталья Королевская, народный депутат Украины в предыдущем созыве парламента. Избрана в Верховную Раду по списку партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" (№4). Жена Юрия Солода.

Юрий Солод, народный депутат Украины в предыдущем созыве парламента. При поддержке партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" избран в Верховную Раду Украины в одномандатном округе № 47. Муж Натальи Королевской.

СЕМЕЙСТВА

Кучеры

Лариса Билозир - невестка экс-министра культуры Оксаны Билозир, жена Андрея Билозира. Избрана в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 15 (Винницкая область).


Николай Кучер - папа Ларисы Билозир. Народный депутат от БПП в предыдущем созыве парламента. Избран в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 17 (Винницкая область).

Левочкины


Сергей и Юлия Левочкины

Сергей Левочкин, народный депутат Украины предыдущего созыва парламента. Бывший глава Администрации президента Януковича. Избран в Верховную Раду по партийному списку "Оппозиционная платформа" За жизнь "(№5).

Юлия Левочкина, народный депутат Украины предыдущего созыва парламента. Избрана в Верховную Раду по партийному списку "Оппозиционная платформа "За жизнь" (№21). Родная сестра Сергея Левочкина.

Козак-Кернес

Владимир Козак, ЧП. Избран в Верховную Раду по списку "Слуга народа" (№68). Он является родным братом невестки Геннадия Кернеса - Юлии. Она вышла замуж за среднего сына городского головы Харькова - Данила Кернеса.

Мовчан-Шаповал

Алексей Мовчан, заместитель главы управления проектами в ProZorro. При поддержке партии "Слуга народа" избран в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 150. Племянник бывшего народного депутата Юрия Шаповала ("Возрождение").

КУМЫ

Андрей Холодов, заместитель директора ООО "Текам Плюс". Избран в Верховную Раду Украины по списку партии "Слуга народа" (№22). По данным журналистов-расследователей программы "Схемы" является кумом Виктора Медведчука.

Сергей Левочкин, избранный в Верховную Раду по партийному списку "Оппозиционная платформа" За жизнь "(№5), и Юрий Павленко, избранный в Верховную Раду по партийному списку" Оппозиционная платформа "За жизнь" (№25) являются кумовьями экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Нестор Шуфрич, народный депутат Украины предыдущего созыва. Избран в Верховную Раду по списку партии "Оппозиционная платформа" За жизнь "(№7). Кум Оксаны Марченко, жены Виктора Медведчука.

ДОЧЕРИ

Ольга Коваль, представитель Зеленского в Киевской области. Преподаватель в Национальном университете пищевых технологий. Избрана в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№58). Дочь бывшего депутата Киевского областного совета от "Сильной Украины" Владимира Коваля.

СЫНЫ

Дмитрий Разумков, глава партии "Слуга народа". Избран в Верховную Раду по партийному списку от "Слуги народа" (№1). Сын бывшего первого помощника президента Леонида Кучмы.

Олесь Довгий, народный депутат Украины в предыдущем созыве парламента. Бывший секретарь Киевсовета. Избран в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 102 (Кировоградская область). Сын Станислава Довгого, народного депутата Украины трех созывов.

Святослав Юраш, руководивший коммуникациями в творческом объединении Babylon'13. Избран в Верховную Раду по партийному списку "Слуги народа" (№ 27). Сын Андрея Юраша - директора Департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры.

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в предыдущем созыве парламента. Избран в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 137 (Одесская область). Сын бывшего главы Антимонопольного комитета Украины Алексея Костусева.

Ростислав Тистык, безработный. Избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№111). Сын бывшего народного депутата Львовского городского совета от "Свободы" Ярослава Тистыка, который владеет бизнесом в сфере аренды недвижимости, торговли и общественного питания.

Руслан Плохой. Бизнесмен. При поддержке "Слуги народа" избран в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 142 (Одесская область). Сын бывшего народного депутата Украины от Партии регионов и "Батькивщины" Игоря Плохого.

Святослав Вакарчук. Певец. Избран в Верховную Раду по списку партии "Голос" (№1). Сын бывшего министра образования Ивана Вакарчука.

ЖЕНЫ

Ирина Луценко, народный депутат Украины предыдущего созыва парламента. Экс-представитель президента Порошенко в ВР. Избранная по партийному списку партии "Европейская солидарность" (№15). Жена Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Кума министра информации Юрия Стеця.

Анна Скороход, заместитель директора по организационно-правовым вопросам ООО "Строительный комбинат" Прогресс ". Выбранная в Верховную Раду в одномандатном округе № 93 (Киевская область) при поддержке партии "Слуга народа". Является гражданской женой российского банкира Алексея Алякина, который скрывается в Украине и является бизнес-партнером Павла Фукса.

Зятья


Александр Скичко, телеведущий, шоумен. При поддержке "Слуги народа" выбран в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область). Зять миллиардера Леонида Юрушева.

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