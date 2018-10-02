Почему произошел провал с референдумом в Македонии

2 октября, 2018, 20:47

Причины срыва референдума в Македонии по изменению названия страны объясняет Ростислав Палагусинец - заместитель Посла Украины в Республике Македония

30 сентября в Македонии состоялся исторический референдум по изменению названия страны. Спор между Македонией и Грецией длится уже 27 лет, и никогда стороны не были так близки к его решению.

Референдум в Республике Македония касался одобрения соглашения с Грецией об изменении названия страны на "Республика Северная Македония", что необходимо для открытия пути к ЕС и НАТО, который сейчас блокирует Греция из-за действующего названия страны.

Председатель Правительства Македонии Зоран Заев с семьей поддерживает переименование страны во время исторического референдума

Самым жарким периодом проведения кампании в поддержку референдума и его бойкотирования оказался сентябрь.

С одной стороны македонское правительство организовало "конвейер" посещения страны тяжеловесами мировой политики, такими как Ангела Меркель, Тереза Мэй, Себастьян Курц, Джеймс Матис, Йенс Столтенберг, Федерика Могерини, Йоганнес Хан и другие.

С другой стороны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства) через своего сателлита - пророссийскую партию с красноречивым названием "Единая Македония" и под патронатом Президента Македонии Гьорге Иванова призвали граждан бойкотировать референдум.

Примечательным является тот факт, что в течение последних 10 лет правления ВМРО-ДПМНЕ в Македонии активно воплощалась политика "антиквизации", целью которой было формирование у населения мнения об их прямой исторической связи с античным царем Александром Македонским.

Для наблюдения за ходом голосования аккредитовались около 15 тыс. местных и 500 иностранных наблюдателей, большая часть из которых действовала под эгидой ОБСЕ/БДИПЧ и была распределена равномерно по всей территории страны.

В качестве наблюдателя мне также удалось посетить более десятка участков, на каждом из которых наша группа наблюдателей находилась 30-40 минут. Примечательно, что на половине участков нам за это время не удалось увидеть ни одного избирателя. Регион Ресену славится своими яблочными плантациями. Поэтому подавляющая часть избирателей в этот день занимались сбором урожая и на участки смогли попасть только перед их закрытием.

По итогам голосования не зафиксированы какие-либо существенные нарушения, однако, явка оказалась значительно ниже ожидаемой – почти 37% или 666,7 тыс. человек. То есть не соблюдено требование о голосовании 50%+1 избирателей. Однако, более 90% из тех, кто принял участие в плебисците, поддержали изменение названия страны на "Республика Северная Македония" - что в случае голосования 50%+1 гарантировало бы одобрение переименования около 70% избирателей.

Реакция правящей коалиции и "западного мира" заключается в поддержке волеизъявления большинства граждан, несмотря на низкий порог присутствия. В то же время риторика Президента, оппозиционной ВМРО-ДПМНЄ, "Единой Македонии" и России была диаметрально противоположной – провал референдума рассматривается как победа Македонии.

Итак, попробуем разобраться в чем же заключается причина такой низкой активности македонцев.

Первое, и наверное самое главное, это избирательные списки. Об их качестве свидетельствует то, что даже спикер македонского парламента заявил, что якобы не нашел себя в списках на голосование. Перепись населения в последний раз проводился в далеком 2002 году, в соответствии с ним в стране проживало 2,1 млн. лиц. По оценкам экспертов, с того времени население страны уменьшилось на 600 тыс., преимущественно из-за трудовой миграции. Этот тезис подтверждается феноменом низкой явки даже в регионах с чисто албанским населением – Тетово (41,4%), Гостивар (33,1%), Дебар (38,4%), Струга (40,1%), которое, в отличие от этнических македонцев, не имеет сентимента относительно названия страны и было готово поддержать переименование.

Во-вторых, разочарование властью. Невыполнение обещаний, трудоустройство по партийному принципу, многочисленные скандалы из-за злоупотребления служебным положением могли оттолкнуть часть сторонников провластной СДСМ, а также албанской ГУИ.

В-третьих, призыв оппозиции к бойкоту. Кампания по бойкотированию референдума под руководством сателлитов оппозиционных сил была выразительной и активной. Вместе с тем, до последнего момента лидер оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ публично избегал ответа на вопрос будет ли участвовать в голосовании, чем мотивировал своих сторонников к бойкоту.

В-четвертых, fake news. Во время проведения кампании социальные сети пестрели ложными новостями, полуправдой и искаженными фактами. Ежедневно в сетях Facebook и Twitter создавались десятки новых аккаунтов, которые активно присоединялись к кампании по срыву референдума. К примеру, 14 августа 2018 года в сети Twitter опубликована новость об акте вандализма, совершенном в Греции по отношению к владельцу автомобиля с македонскими регистрационными знаками, на капоте которого аэрозольным баллончиком выведена надпись "Gipsy Skopia". На самом деле этой новости 3 года и никакого отношения к нынешним настроениям она не имеет. По замыслу авторов, эта "новость" должна была бы посеять панику и страх среди македонского населения, стимулировать у македонцев чувство отвращения к грекам.

В-пятых, несмотря на мобилизацию международного сообщества для поддержки процесса изменения названия страны, внутри Македонии все же недостаточно внимания было уделено толкованию условий подписанного 17 июня этого года "Преспанского" соглашения с Грецией в части полученных тактических побед для самих македонцев. Парадоксально, но лишь 3% населения ознакомилось с текстом Соглашения. Известно, что до недавнего времени Греция категорически отвергала возможность присутствия в названии своего северного соседа слова "Македония". Даже больше - Греция вообще отрицала названия "македонская идентичность" и "македонский язык". В конце концов, Греция пошла на уступки в этих вопросах.

И напоследок – эмоциональность вопроса. Для значительной части аполитичного населения вопрос изменения названия страны является чрезвычайно эмоциональным. Интенсивность проведенной кампании посеяла в среде этих людей страх безвозвратной утраты самоидентичности. Воспользоваться этим страхом смогли, в том числе, и пророссийские силы. Подстрекая к протестам вовсю давили на сентиментальные чувства - "геноцид нации", "нация исчезает с мировой карты" и тому подобное. Все лето и начало осени не только в Македонии, но и в Греции продолжались демонстрации и, даже, силовые акции и столкновения с полицией. Представители власти Македонии утверждали, что насильтвенные действия протестующих инспирированы Россией.

Несмотря на консультативный характер референдума, его итоги не смогут заблокировать процесс, однако, значительно усложняют поиск компромисса между правящей коалицией и оппозицией в парламенте по внесению изменений в Конституцию. На данный момент коалиция находится в поиске 9 голосов, и в случае невозможности убедить оппонентов в течение двух недель будут объявлены досрочные парламентские выборы, которые могут состояться уже в конце ноября 2018 г. Несмотря на непредсказуемость результатов этих выборов, уровень рисков по утрате перспективы евроатлантической интеграции Македонии будет возрастать.

Ростислав Палагусинец, к.э.н., заместитель Посла Украины в Республике Македония