 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пророссийские бизнесмены финансируют протесты против переименования страны, - премьер Македонии

Греческие бизнесмены, связанные с Россией, финансируют подготовку к насильственным акциям во время референдума в Македонии

Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, сообщает BuzzFeedNews.

По данным Заева, "греческие бизнесмены", которые "симпатизируют" России, заплатили жителям Македонии суммы в размере от $ 13 до 21 тысяч, чтобы они "совершили насилие" перед референдумом осенью этого года.

Македонский премьер не называл никаких имен, но рассказал, что расследование по этому вопросу продолжается. По его словам, полиция узнала о платежах после того, как задержала нескольких участников насильственных протестов против переименования страны, которые произошли перед парламентом в июне.

На референдуме, по предварительным данным, в сентябре этого года, граждане Македонии должны поддержать договор с Грецией о переименовании страны. Референдум является одним из шагов, необходимых для того, чтобы македонско-греческое соглашение вступило в силу, и Македония получила возможность вступить в НАТО.

  • Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония. Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.
  • Однако президент Македонии Джорг Иванов настаивает на том, что он не подпишет соглашения с Грецией об изменении названия своей страны, даже после того, как парламент уже второй раз ратифицировал документ.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать