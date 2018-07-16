Пророссийские бизнесмены финансируют протесты против переименования страны, - премьер Македонии
Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, сообщает BuzzFeedNews.
По данным Заева, "греческие бизнесмены", которые "симпатизируют" России, заплатили жителям Македонии суммы в размере от $ 13 до 21 тысяч, чтобы они "совершили насилие" перед референдумом осенью этого года.
Македонский премьер не называл никаких имен, но рассказал, что расследование по этому вопросу продолжается. По его словам, полиция узнала о платежах после того, как задержала нескольких участников насильственных протестов против переименования страны, которые произошли перед парламентом в июне.
На референдуме, по предварительным данным, в сентябре этого года, граждане Македонии должны поддержать договор с Грецией о переименовании страны. Референдум является одним из шагов, необходимых для того, чтобы македонско-греческое соглашение вступило в силу, и Македония получила возможность вступить в НАТО.
- Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония. Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.
- Однако президент Македонии Джорг Иванов настаивает на том, что он не подпишет соглашения с Грецией об изменении названия своей страны, даже после того, как парламент уже второй раз ратифицировал документ.
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