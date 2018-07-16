Пророссийские бизнесмены финансируют протесты против переименования страны, - премьер Македонии

16 июля, 2018, 16:46

Греческие бизнесмены, связанные с Россией, финансируют подготовку к насильственным акциям во время референдума в Македонии

Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, сообщает BuzzFeedNews.

По данным Заева, "греческие бизнесмены", которые "симпатизируют" России, заплатили жителям Македонии суммы в размере от $ 13 до 21 тысяч, чтобы они "совершили насилие" перед референдумом осенью этого года.

Македонский премьер не называл никаких имен, но рассказал, что расследование по этому вопросу продолжается. По его словам, полиция узнала о платежах после того, как задержала нескольких участников насильственных протестов против переименования страны, которые произошли перед парламентом в июне.

На референдуме, по предварительным данным, в сентябре этого года, граждане Македонии должны поддержать договор с Грецией о переименовании страны. Референдум является одним из шагов, необходимых для того, чтобы македонско-греческое соглашение вступило в силу, и Македония получила возможность вступить в НАТО.