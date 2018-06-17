Македония и Греция подписали историческое соглашение

17 июня, 2018, 12:53

Греция и Македония в воскресенье, 17 июня, подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на издание Protothema.

Это соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами. Ее подписали министры иностранных дел двух стран. Церемония состоялась в греческом регионе Преспес, известном своими озерами, который граничит с Македонией и Албанией.

В церемонии приняли участие греческий премьер Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев вместе с посредником ООН Мэтью Немецом и европейскими чиновниками.

"Мы решились, потому что мы хотим успехов, македонских успехов. Мы выбрали путь к будущему. Поэтому мы приехали сюда сегодня. Пусть Преспес станет началом пути к нашему европейскому будущему", - написал Заев в Twitter.

Однако отметим, что в Македонии осенью еще пройдет референдум по новому названию.

Спор о названии Македонии длился с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому длительное время блокировался вступление Македонии в ЕС и НАТО. Против изменения названия время от времени выступали на протестах местные жители. Также соглашение критикует греческая оппозиция, которая считает, что в названии бывшей югославской республики вообще не должно быть слова "Македония".