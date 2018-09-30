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"Поддерживаете ли членство в НАТО и ЕС?.." - Македония проводит референдум о переименовании

В Македонии, сегодня, 30 сентября, проводят референдум о переименовании страны, что даст возможность в будущем претендовать на членство в Евросоюзе и НАТО

Об этом сообщает Reuters.

На всенародное голосование выдвинули вопрос: "Поддерживаете ли членство в НАТО и ЕС, признавая соглашение о названии страны, заключенное между Республикой Македония и Грецией?".

Речь идет о соглашении о переименовании бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония.

Чтобы изменения вступили в силу, необходимо, чтобы явка избирателей превышала 50%. Учитывая это, противники переименования призывают бойкотировать референдум. Среди бойкотирующих, в частности, оппозиционная партия "Объединенная Македония".

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что переименование страны является достойной ценой за вступление в ЕС и НАТО. Однако президент Джорге Иванов уже заявил, что будет бойкотировать проведение референдума.

Голосование началось в 7 часов и закончится в 19 часов.

 

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