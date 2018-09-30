"Поддерживаете ли членство в НАТО и ЕС?.." - Македония проводит референдум о переименовании
Об этом сообщает Reuters.
На всенародное голосование выдвинули вопрос: "Поддерживаете ли членство в НАТО и ЕС, признавая соглашение о названии страны, заключенное между Республикой Македония и Грецией?".
Речь идет о соглашении о переименовании бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония.
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо, чтобы явка избирателей превышала 50%. Учитывая это, противники переименования призывают бойкотировать референдум. Среди бойкотирующих, в частности, оппозиционная партия "Объединенная Македония".
Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что переименование страны является достойной ценой за вступление в ЕС и НАТО. Однако президент Джорге Иванов уже заявил, что будет бойкотировать проведение референдума.
Голосование началось в 7 часов и закончится в 19 часов.
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