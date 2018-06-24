Бабченко рассказал, как ему живется после предотвращения покушения

24 июня, 2018, 16:25

Российский политэмигрант и оппозиционный к режиму Путина журналист Аркадий Бабченко, который сейчас скрывается в Украине, пока не может жить привычной жизнью и находится под усиленной государственной охраной

Поэтому он не может общаться со своими знакомыми и работать по специальности, передает Еспресо.TV.

Если он и встречается с кем-то, то исключительно в закрытом помещении.

Место своего нынешнего пребывания он раскрыть не может. Единственное, что он отметил, так это то, что там все государственное, даже вилки. Еду ему привозят. Сам он не выходит из дома.