В Мининфраструктуры назвали области, которые хуже всего осваивают средства на ремонт дорог
2 августа, 2018, 20:36
Худшие показатели освоения средств Дорожного фонда продемонстрировали Луганская (13%), Закарпатская (13%), Ривненская (14%), Черкасская (15%) и Полтавская (15%) области
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Дорожный фонд работает. Деньги - есть. Что мешает их тратить по назначению - спрашивайте у местной власти", - написал Омелян.
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Лучшее всего средства Дорожного фонда осваивают Ивано-Франковская (89%), Хмельницкая (77%), Винницкая (69%) и Черновицкая (57%) области, а также город Киев (77%).
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