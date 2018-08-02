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В Мининфраструктуры назвали области, которые хуже всего осваивают средства на ремонт дорог

Худшие показатели освоения средств Дорожного фонда продемонстрировали Луганская (13%), Закарпатская (13%), Ривненская (14%), Черкасская (15%) и Полтавская (15%) области

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Дорожный фонд работает. Деньги - есть. Что мешает их тратить по назначению - спрашивайте у местной власти", - написал Омелян.

Читайте также. В какой области самые плохие дороги государственного значения. Данные "Укравтодора"

Лучшее всего средства Дорожного фонда осваивают Ивано-Франковская (89%), Хмельницкая (77%), Винницкая (69%) и Черновицкая (57%) области, а также город Киев (77%).

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