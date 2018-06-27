Как области используют деньги на ремонт дорог. Данные Мининфраструктуры

27 июня, 2018, 12:11

В 2018 году правительство передало 123 тыс. км дорог на уровень областей, бюджет областных дорог составил более 11 млрд грн

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"С 1 января этого 123 000 км дорог переданы на областной уровень. На их содержание предусмотрено 35% Дорожного фонда, который тоже заработал с этого года. В 2018 - бюджет областных дорог составляет более 11 млрд грн !!! Поэтому когда Вы видите, что местные дороги не ремонтируют, - имеете полное право спросить у руководителя области: «в чем дело? WTF ?! Pourquoi? »- написал Омелян.

По данным министерства лучше средства Дорожного фонда использовали Киев (69%) и Ивано-Франковская область (65%). За ними следуют Хмельницкая (54%), Киевская (48%), Черновицкая и Винницкая (по 47%), а также Сумской (41%) области.

Остальные области использовали менее 40% предоставленных средств. Худший показатель - 0% - в Черкасской области. Также отстают Херсонская и Николаевская (по 8%), Ровенская (11%), Луганская (12%), Полтавская (13%), Закарпатская и Днепропетровская (по 14%), Житомирская (16%) и Запорожская (17%) области.

"Чтобы разговор был предметным, мы подготовили Вам данные, сколько на самом деле использовано средств. Чтобы не говорили, что" деньги Киев не дает ". Не ждите - требуйте!" - добавил министр инфраструктуры.