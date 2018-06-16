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Берег Азова защитят три срочных шага, - Чмут

Украина должна быть готова к вооруженной защите своей части Азовского побережья как технологически, так и политически

Об этом заявил военный эксперт Тарас Чмут в эфире Еспресо.TV.

Прежде всего, сейчас следует позаботиться о следующих трех шагах, отметил он.

По мнению эксперта, они заключаются в следующем:

"Нужно создать систему береговых постов освещения надводной обстановки.

Следующий шаг - это создание корабельно-катерных патрульных групп, которые могут быстро оказаться в любом месте акватории, быстро реагировать на угрозы

Быть готовыми к вооруженному конфликту".

Последний шаг предполагает соответствующее вооружение, добавил Чмут.

"На сегодня у нас в стране нет противокорабельных ракет - ни береговых, ни корабельных, ни авиационных. Соответственно нам нечем уничтожать корабли противника. Есть перспективная разработка в виде "Нептуна", но непонятно через сколько лет или десятилетий она будет доведена до качественного серийного образца и принята на вооружение. А кризис у нас есть сейчас", - пояснил эксперт.

Согласно приведенным им данным, в Украине на Азовском море до 20 единиц корабельно-катерного состава, среди которых лишь одна единица имеет артиллерийское вооружение".

"Остальные имеют пулеметное вооружение", - отметил Чмут.

Справка

Как уже сообщалось, после постройки Керченского моста (или, как его еще называют, моста Ротенберга) россияне начали блокировать суда, направляющиеся в украинские порты в Азовском море. Часть из них теперь не могут попасть туда из-за уже упомянутого моста, другие же - повально проверяются российскими силовиками. Кроме того, доступ к портам иногда блокируется под предлогом "учений".

По мнению представителя "Майдана иностранных дел", главныйого редактора портала Black Sea News Андрея Клименко, возникает беспокойство, что таким образом Кремль начал подготовку к возможной оккупации прибрежных районов Донецкой и Запорожской областей.

При этом Украина уже закрыла доступ к некоторым местностям в этих районах.

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