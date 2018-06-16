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Азовское побережье Украины можно защитить только противокорабельными ракетами и авиацией, - эксперт

Обычные осколочные и реактивные снаряды неспособны будут поразить корабли ВМС России вблизи Азовского побережья. Для этого нужны противокорабельные ракеты

Об этом заявил военный эксперт Тарас Чмут в эфире Еспресо.TV.

"Учитывая, что там корабли (российские, - ред.) малые и они скоростные, очень скоростные - 45 узлов - мы не сможем попасть по таким целям из "Гиацинта" или "Града". Или из "Урагана", - отметил гость студии .

При этом он считает, что показательные стрельбы именно из этих видов вооружения на учениях по охране украинского побережья тоже "нужно проводить".

"Речь идет о возможной высадке морского десанта. Но, опять же, он не будет высаживаться на больших десантных кораблях. Это будут малые скоростные платформы, которые будут быстро захватывать плацдармы и разворачиваться. Причем, скорее всего, это будет как морской десант, так и парашютный десант. Или с помощью вертолетов - посадочным способом.

Нужно демонстрировать, что у нас тоже есть какие-то силы и средства, и мы готовы ими воспользоваться в случае необходимости. Но нужно реально оценивать наши силы и без наличия противокорабельных ракет или, хотя бы, противокорабельных версий ПТУР современных, например, израильских (самой большой дальности в 25 км), ствольная артиллерия мало что будет способна сделать. Если бы цели были неподвижны, то это меняло бы расклад, но на море, где все очень быстро и динамично, и где малые цели, очень сложно будет попасть ", - пояснил эксперт.

Кроме того, Чмут обратил внимание на эффективность действий авиации.

"Площадь самого моря невелика. Возможности авиации могут здесь срабатывать на все 100%, так как минимальны расстояния подскока, нанесения удара и возвращения обратно на базу. При этом с берега нашу авиацию могут прикрывать наши же комплексы С-300 или "Бук М-1".

... На сегодняшний день авиация - почти единственный эффективный способ военного противодействия россиянам. В случае реального обострения и военного конфликта наши катера и корабли, которые там, они мало что смогут реально сделать. А вот авиация сможет кого-то и потопить, а кого и уничтожить", - добавил специалист по вооружению и ведению боевых действий.

  • Как уже сообщалось, после сооружения Керченского моста (или, как его еще называют, моста Ротенберга) россияне начали блокировать суда, следующие в украинские порты в Азовском море. Часть из них теперь не могут попасть туда из-за уже упомянутого моста, остальные - повально проверяются российскими силовиками. Кроме того, доступ к портам иногда блокируется под предлогом "учений".
  • По мнению представителя "Майдана иностранных дел", главного редактора портала Black Sea News Андрея Клименко, возникают опасения, что таким образом Кремль начал подготовку к возможной оккупации прибрежных районов Донецкой и Запорожской областей.
  • При этом Украина уже закрыла доступ к некоторым местностям в этих районах.
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