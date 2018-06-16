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Крым следует сделать островом, - экс-начальник Генштаба ВСУ

Помешать доминированию РФ в акватории вод вблизи аннексированного ею Крыма можно - превратив полуостров в остров

Такое мнение высказал генерал-полковник в отставке, экс-начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата, пишет Obozrevatel.

"Ввиду того, что Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится", - отметил военный.

По его словам, прорыв канал вдоль административной границы, "Украина получит выход к морю, контролируя свою территорию, от Мариуполя и дальше, однако в таком случае канал должен иметь ширину около 100 метров и глубину, достаточную для прохода любых высокотоннажных кораблей".

"Будет ли Россия препятствовать таким действиям Украины? Это абсолютно не зависит от России. Это наша территория, мы ее контролируем и не собираемся сдавать", - подчеркнул Лопата.

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