Зеленский: Донбасс охраняет 40 тыс. лучших украинских воинов, битва за эту землю может повлиять на ход всей войны
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что битва (или ряд битв) за Донбасс может стать решающим в войне с Россией
Об этом он сказал в интервью CNN.
"РФ давно хочет взять в кольцо и уничтожить нашу группировку на Донбассе. А это более 40 тысяч профессиональных военных, воюющих с 2014 года. Поэтому для нас важно сохранить эту часть нашей армии, одну из самых мощных. Эта битва (или несколько битв, мы не знаем, как долго это будет продолжаться) может повлиять в принципе на ход всей войны", - считает Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена уничтожить города в Луганской и Донецкой области. Однако Украина не уступит территории Донбасса, чтобы прекратить российскую вооруженную агрессию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное