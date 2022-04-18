Зеленский: Донбасс охраняет 40 тыс. лучших украинских воинов, битва за эту землю может повлиять на ход всей войны

Об этом он сказал в интервью CNN.



"РФ давно хочет взять в кольцо и уничтожить нашу группировку на Донбассе. А это более 40 тысяч профессиональных военных, воюющих с 2014 года. Поэтому для нас важно сохранить эту часть нашей армии, одну из самых мощных. Эта битва (или несколько битв, мы не знаем, как долго это будет продолжаться) может повлиять в принципе на ход всей войны", - считает Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена уничтожить города в Луганской и Донецкой области. Однако Украина не уступит территории Донбасса, чтобы прекратить российскую вооруженную агрессию.