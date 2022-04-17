Россия хочет стереть с лица земли Донбасс, Украина обеспечивает оборону, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет уничтожить города в Луганской и Донецкой области
Об этом он сказал в видеообращении.
"Российские войска готовятся к наступательной операции на востоке нашего государства уже в ближайшее время. Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс. Уничтожить все, что когда-то принесло славу этому промышленному региону. Так же, как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли и другие города и общины Донецкой и Луганской областей", - отметил президент.
Он добавил, что Украина делает все, чтобы обеспечить оборону.
"Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто действительно помогает всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, чтобы от них зависит доля этой битвы, судьба людей, которые могут быть спасены", - подытожил Зеленский.
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