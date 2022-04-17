Украина не собирается отдавать Донбасс, чтобы остановить войну с Россией, - Зеленский

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN .

По его словам, Украина не собирается уступать территории в Донецкой и Луганской областях, чтобы прекратить войну с РФ, а украинские военные готовы к битве с россиянами на Донбассе, которая может повлиять на ход всей войны.

"Вот почему для нас очень важно не позволить им стоять на своем, потому что это сражение, оно может повлиять на ход всей войны. Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству. Поэтому мы понимаем, что то, что мы их отбили, и они ушли, и они убегали от Киева – с севера, из Чернигова и с этого направления – это не значит, что если им удастся захватить Донбасс, они не пойдут снова на Киев”, – сказал Зеленский.

16 апреля Владимир Зеленский заявил, что уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией .