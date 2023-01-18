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OPINION

Зачем Москве Медведчук

18 января, 2023 среда
08:05
Мнение

Перспективы Медведчука в Украине такие же, как и у Януковича — никакие

Вчера Кремль выпустил в СМИ статью Медведчука. И это меня удивило. Дело в том, что перспективы Медведчука в Украине такие же, как и у Януковича — никакие. Их судьба пенсионерить на свои коррупционные деньги в России и войти в историю как продажные лузеры. И все же статья вышла.

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В этой истории с выходом статьи меня интересовало лишь два момента. Зачем его действительно достали из небытия? А ещё меня интересует то, кто реально готов в Украине поддержать амбиции этой мрази среди элит и сепаров? Ответа на первый вопрос у меня пока нет. Возможно, это какая-то игра в долгую и заявка "правительство в экзиле" Медведчук, Азиров, Янукович и другая шушера сбежавшая в Россию, а теперь послушно выполняющая все команды Кремля. Возможно, это тестирование реакции на появление Медведчука в медиаполе. Есть и другие предположения. А вот на второй вопрос у меня уже есть ответ.

Я потратил почти час на мониторинг сепарских пабликов разного охвата и могу с уверенностью сказать, что для абсолютного большинства той публики статья была не интересна, а Медведчук для них уже фигура презренная и маргинальная

Я потратил почти час на мониторинг сепарских пабликов разного охвата и могу с уверенностью сказать, что для абсолютного большинства той публики статья была не интересна, а Медведчук для них уже фигура презренная и маргинальная. Нет у него ни поддержки среди электората, ни готовности идти за ним даже по команде Кремля, ни восприятия его, как лидера.

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Забавно, что и в самой России местные эксперты смотрят на Медведчука с сомнением, видя его абсолютную фальшивость и отсутствие харизмы. Кстати, сама статья настолько скучна, шаблонна и не искренна, что её критикуют даже те, на кого она рассчитана. Микс из старых тезисов и банальностей, без изюминки или хотя-бы какой-то новизны. Поддержка такого текста возможна лишь за деньги или по команде.

Похоже, что это очередной просчет Кремля и это наводит на мысль, а не слишком ли много у него просчётов за последний год? Потому что такое количество тактических и стратегических ошибок, которые совершили Путин и его окружение за последний год, говорит, что у них явная проблема с оценкой реальной ситуации, с просчитыванием перспектив и отсутствует реальный план преодоления проблем. Для Украины это хорошо. Потому что рано или поздно количество ошибок станет критическим и колосс на глиняных ногах падет под их тяжестью. А нам его просто придётся подтолкнуть. И мы это сделаем.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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