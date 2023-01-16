Он разродился на страницах российской газеты "Известия" огромной статьей "Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния".

Что касается синдрома, то сразу скажу – здесь есть место для него. Точнее, для украинской власти, которая: а) торопливо отдала Медведчука (несмотря на то, что наших пленников нужно возвращать) в руки его кума; б) никак не может понять, что безнаказанное зло мультиплицируется и дальше вредит.

Что касается другого, то обратите внимание на определенные совпадения. Опус Медведчука вышел аккурат на пике возмущения действиями Банковой – скандала с Арестовичем и тактическим уходом наших защитников из Соледара. Медведчук знает, что оппонента следует бить в самое уязвимое место и в самое тяжелое для него время.

Опус Медведчука вышел аккурат на пике возмущения действиями Банковой – скандала с Арестовичем и тактическим уходом наших защитников из Соледара. Медведчук знает, что оппонента следует бить в самое язвительное место и в самое тяжелое для него время.

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Почему я об украинской власти? Ибо в статье Медведчука она… инициатор и причина российского вторжения. Мол, Украина долго "не хотела быть анти-Россией", но к этому ее склонили лидеры партий войны: Порошенко и… Зеленский. Последний, пишет Медведчук, пришел к власти на пророссийском хайпе, а стал "олицетворением войны".

А дальше Медведчука, что называется, понесло. Он рассказывает сказку о том, что против политики Зеленского большинство жителей Востока и Юго-Востока, поскольку бизнес там очень связан с Россией.

После прочтения этого пропагандистского произведения остаешься с впечатлением, что главным адресатом кума Путина были не русские, а украинцы. Попытка сыграть на "усталости от войны", оправдать недавнюю аннексию оккупированных частей украинских юго-восточных областей и запугать силы сопротивления "новым, невиданным оружием" вперемежку с мифами о существовании "партии мира", которая спасет Украину перед новыми разрушительными обстрелами.

Медведчук, однако, тщетно тратит усилия на то, чтобы продвигать капитулянтские настроения среди своих бывших земляков. Какая "партия мира"? 93 процента украинцев уверены, что война должна завершиться нашим возвращением на границы 1991 года, если не до полного развала российской империи.

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Медведчук, однако, тщетно тратит усилия на то, чтобы продвигать капитулянтские настроения среди своих бывших земляков. Какая "партия мира"? 93 процента украинцев уверены, что война должна завершиться нашим возвращением на границы 1991 года, если не до полного развала российской империи.

Напрасна его тактика "устрашения канонерками", "новым оружием", потому что никакие ракетные обстрелы не остановят украинцев на пути к победе. Ибо именно она будет залогом их выживания как нации перед угрозой путинского "окончательного решения украинского вопроса".

Я думаю, что статья Медведчука – это один из месседжей "переговорного зуда" Путина, попавшего в ловушку собственных иллюзий и амбиций. Война длится уже почти год, в Россию неустанным потоком идут грузы "200", среди российской верхушки – "разброд и шатания". Вчерашние "друзья" в Европе, как президент Чехии Земан под занавес своей каденции, признаются в ошибочности собственных симпатий к кремлевскому диктатору. Санкции действуют как анаконда, ежедневно усиливая свои "объятия" вокруг российской экономики, отбрасывая ее на десятилетия. Оружие, все более мощное и более технологичное, не только помогает ВСУ перемалывать путинско-пригожинское пушечное мясо, но с каждой новой партией приближает Украину к стандартам НАТО.

Никто не намерен "учитывать интересы России". Переговоры с ними возможны только в международном уголовном суде, возможно даже отдельном для РФ (резолюцию о его создании в ближайшие дни будет рассматривать и голосовать Генеральная ассамблея ООН)

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В этой ситуации никто не намерен "учитывать интересы России". Переговоры с ней возможны только в международном уголовном суде, возможно даже отдельном для РФ (резолюцию о его создании в ближайшие дни будет рассматривать и голосовать Генеральная ассамблея ООН).

Медведчуку лучше сомкнуть писок и радоваться, что обошелся потерей украинского гражданства. Хотя я убежден, что в скором времени и он попадет на скамью подсудимых этого трибунала вместе с теми, кто развязал в Европе преступную геноцидную войну.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспрессо.Захид".

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