Акцент делают на том, что новый канал запускают те, кто был на "112 Украина" до "покупки" Медведчуком. Это, мол, свидетельство чистоты намерений вдохновителей нового проекта. Для меня это звучит очень смешно, потому что до Медведчука "владельцем" был министр Януковича Захарченко. Итак, что при Медведчуке, что при Захарченко, с момента его основания, реальным владельцем "112 Украина" были российские спецслужбы.

Что за Медведчука, что при Захарченко, с момента его основания, реальным владельцем "112 Украина" были российские спецслужбы

Фамилия сегодняшнего владельца "112 Украина" под новой вывеской "Ukrainе World News" должна беспокоить нас в меньшей степени. Основное внимание должно быть уделено тому, кто будет появляться в эфире и что там будут говорить и показывать.

Важно обратить внимание на то, что абсолютно все, вплоть до декораций, для нового телеканала будут делать люди, которые создавали здесь сеть кремлевских медиа (112 Украина, News One, ZIK и другие площадки этого зверинца).

Надеюсь, что общество и государство в этот раз будут реагировать гораздо быстрее в случае создания вражеского пропагандистского "телеканала" в наших тылах.

Не будем забывать важный императив — Закрой рот кремлю!

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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