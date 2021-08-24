Военный самолет США опоздал на парад ко Дню Независимости в Киеве

Об этом говорится в блоге обороны.

24 августа самолет ВВС США KC-135T Stratotanker с хвостовым номером 85-0092 опоздал на военный парад ко Дню Независимости.

Как отмечается, по неизвестным причинам самолет потерял свой код времени и опоздал.



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Американский самолет пролетел над трибунами в центре Киева в тот момент, когда сам парад закончился.



В Киеве прошел военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

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