В Киеве начался военный парад. ТРАНСЛЯЦИЯ
В Киеве начался военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
Праздничное действо для вас транслирует Еспресо.TV.
В центре Киева пройдут представители всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений и представителей около 15 стран-партнеров.
К проведению торжественных мероприятий привлечено более 5 тыс. личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.
Также над Киевом пролетит наиболее тяжеловозный самолет в мире - Ан-225 "Мрия". А истребители будут выпускать желтый и синий дым. В параде, в частности, будет участвовать и оркестр ВВС США и самолеты НАТО.
Во время праздничного действа запланировано выступление международного оркестра совместно с президентским, а также артиллерийский салют из Труханова острова.
Поэтому присоединяйтесь к Еспресо.TV и окунитесь в праздничную атмосферу вместе с нами!
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