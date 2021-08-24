В Киеве начался военный парад. ТРАНСЛЯЦИЯ

Праздничное действо для вас транслирует Еспресо.TV.



В центре Киева пройдут представители всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений и представителей около 15 стран-партнеров.

К проведению торжественных мероприятий привлечено более 5 тыс. личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Также над Киевом пролетит наиболее тяжеловозный самолет в мире - Ан-225 "Мрия". А истребители будут выпускать желтый и синий дым. В параде, в частности, будет участвовать и оркестр ВВС США и самолеты НАТО.

Во время праздничного действа запланировано выступление международного оркестра совместно с президентским, а также артиллерийский салют из Труханова острова.



Поэтому присоединяйтесь к Еспресо.TV и окунитесь в праздничную атмосферу вместе с нами!



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