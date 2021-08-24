В центре Киева во время парада юноша совершил акт самосожжения

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в комментарии РБК-Украина .

Во время парада ко Дню Независимости Украины в Киеве парень совершил самосожжение. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

"Да, произошло такое событие. Мужчина 1995 года рождения облил себя веществом и поджег. Полицейские, находившиеся рядом, быстро его потушили", - сообщили в полиции.

Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Мотивы акта самосожжения пока неизвестны.



В Киеве прошел военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.



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