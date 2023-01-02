Ситуация с одновременным уничтожением нескольких сотен мобилизированных во временно оккупированной Макеевке вышла на новый уровень и опять запустила панические настроения в РФ. Дело в том, что скрыть ситуацию не удалось, попытка вбросить информацию, что количество погибших в районе 45-60 мобиков провалилась и ещё больше подорвала доверия к официальным источникам информации, а каждый из недавно мобилизированных начал примерять на себя судьбу чмобиков из Макеевки. Страх перед HIMARS зажил новой жизнью в головах россиян.

Признать уничтожение порядка 600 мобилизированных россиян в макеевском ПТУ им банально страшно из-за возможного резонанса в Саратовской области. Там и так не все просто после того, как ЗСУ несколько раз ударили по аэродрому в Энгельсе

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Особую пикантность ситуации придаёт молчание губернатора Саратовской области РФ, из которой были большинство мобилизированных, и главы Госдуры РФ Володина, который является куратором этой области. Оба молчат. Потому что признать уничтожение порядка 600 мобилизированных россиян в макеевском ПТУ им банально страшно из-за возможного резонанса в Саратовской области. Там и так не все просто после того, как ЗСУ несколько раз ударили по аэродрому в Энгельсе. Так что интересно посмотреть на продолжение истории в публичной плоскости. Ведь власти в РФ боятся не оппозицию, которая загнана под лавку, а всяческих шествий матерей и жен, боятся митингов протеста родственников, публичных писем и голосование ногами из РФ тех, кто подлежит мобилизации.

Теперь в России ищут крайнего, на которого можно будет возложить ответственность за то, что мобилизованных расположили в ПТУ, и что там же был склад БК, после детонации которого живых не осталось и была уничтожена вся военная техника, которая стояла возле здания.

Одномоментное уничтожение HIMARS целого батальона мобилизированных с техникой требует от Кремля назначить виновного. Кандидатуру подберут. Но это не гарантирует того, что не будет новых подобных историй

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Куски тел мобилизированных россиян были разбросаны в сотне метров от ПТУ и местные жители хорошо видели это. Именно благодаря "сарафанному радио" информация быстро расползлась по соцсетям и даже российская цензура информации ничего не смогла сделать.

В общем одномоментное уничтожение HIMARS целого батальона мобилизированных с техникой требует от Кремля назначить виновного. Кандидатуру подберут. Но это не гарантирует того, что не будет новых подобных историй. Потому что HIMARS продолжают свою работу, а среди российских офицеров головотяпство и глупость неискоренимы. Так что повторения подобных уничтожений будут до тех пор, пока российские войска будут делать распоряжения военных на территории Украины. И это точно!

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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