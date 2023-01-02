Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

Что касается удара по Макеевке, то здесь следует отметить хорошую работу нашей разведки. Россияне уже разгоняют информацию, что кто-то неизвестный перед самым ударом запустил фейерверк и часть их военных вышла на улицу, что спасло им жизнь. То есть этим фактом они признают, что не ожидали вообще, что ВСУ могут нанести удар по этому военному объекту", - объяснил Киричевский.

Эксперт подчеркнул, что российское командование согнало в Макеевку мобилизованных, у которых были важные военные специальности.

"Россияне считали, что общежитие в Макеевке является для них глубокой тыловой базой. Именно поэтому они согнали туда не просто мобилизованных. Туда были согнаны специалисты по связи и военные других важных специальностей. Они должны были стать скелетом группировки войск на Востоке Украины. Это были элитные мобилизованные, прошедшие обучение", - добавил он.

Журналист Денис Казанский сообщил, что в ночь на 1 января 2023 года украинская артиллерия поразила превращенное россиянами в казарму ПТУ №19 во временно неподконтрольном городе Макеевка Донецкой области.

В минобороны России признали гибель 63 российских военных в результате удара ВСУ по казарме в оккупированной Макеевке в ночь на 1 января