В Макеевке уничтожили российских военных, которые должны были быть "скелетом" группировки - военный эксперт Киричевский
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что уничтоженные в Макеевке российские военные должны были стать основной частью мобилизованного резерва
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
Что касается удара по Макеевке, то здесь следует отметить хорошую работу нашей разведки. Россияне уже разгоняют информацию, что кто-то неизвестный перед самым ударом запустил фейерверк и часть их военных вышла на улицу, что спасло им жизнь. То есть этим фактом они признают, что не ожидали вообще, что ВСУ могут нанести удар по этому военному объекту", - объяснил Киричевский.
Эксперт подчеркнул, что российское командование согнало в Макеевку мобилизованных, у которых были важные военные специальности.
"Россияне считали, что общежитие в Макеевке является для них глубокой тыловой базой. Именно поэтому они согнали туда не просто мобилизованных. Туда были согнаны специалисты по связи и военные других важных специальностей. Они должны были стать скелетом группировки войск на Востоке Украины. Это были элитные мобилизованные, прошедшие обучение", - добавил он.
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