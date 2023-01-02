Об этом пишет российское пропагандистское издание.

"ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки в "ДНР", погибли 63 человека", - пишет росСМИ.

Скриншот https://ria.ru/. МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в Макеевке

В российском ведомстве отметили, что обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня HIMARS, находящейся на вооружении ВСУ.

Ранее журналист Денис Казанский сообщал, что ВСУ нанесли удар по казарме оккупантов в Макеевке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb