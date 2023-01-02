В минобороны РФ утверждают, что потеряли 63 военных в результате удара ВСУ по казарме в Макеевке
В минобороны России признали гибель 63 российских военных в результате удара ВСУ по казарме в оккупированной Макеевке в ночь на 1 января
Об этом пишет российское пропагандистское издание.
"ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки в "ДНР", погибли 63 человека", - пишет росСМИ.
Скриншот https://ria.ru/. МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ-19 в Макеевке
В российском ведомстве отметили, что обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня HIMARS, находящейся на вооружении ВСУ.
- Ранее журналист Денис Казанский сообщал, что ВСУ нанесли удар по казарме оккупантов в Макеевке.
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