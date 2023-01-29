Меня попросили предложить то, что надо будет сделать власти после войны в первую очередь. Но я решил написать три основных направления, которыми власть должна была заняться ещё вчера, чтобы сегодня подготовить базис для работы после войны. Итак, по пунктам, но широкими мазками и не погружаясь в частности.

1. Необходимо все же выписать программу возвращения беженцев в Украину и программу их мотивации. Прописать удовлетворение базовых запросов — жилье, работа, питание, а так же образование для детей и медобслуживание. Прописать как и за счёт чего это будет делаться, а так же за какое время. Прописать методику коммуникаций с нашими беженцами, их адвокацию и за счёт чего не будут теряться связи с Украиной вследствие продолжительных военных действий и якорения беженцев в странах, которые их приняли.

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Необходимо выписать программу возвращения беженцев в Украину и программу их мотивации

2. Пора выписать план первоначального восстановления Украины с прописыванием регионов и локаций, которые будут восстановлены в первые годы. Ведь уже понятно, что все разрушенные города восстанавливать не будет возможности. Прописать вокруг каких предприятий будут создаваться жилье, потому что обеспечение работой будет первостепенно. Необходимо определиться с концепцией дальнейшего вектора развития государства и какие ресурсы потребуются для этого - от человеческого ресурса до финансового и технологического. А для всего этого потребуются люди, возвращение которых должен обеспечить пункт номер 1.

Уже понятно, что все разрушенные города восстанавливать не будет возможности

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3. Уже сегодня необходимо выписать программу реабилитации и социализации вернувшихся с войны. Как и за счёт чего будет обеспечена психологическая, социальная и финансовая помощь? Надо прописать обеспечение работой большинства людей и делать это на основании пункта 2, о котором я писал выше. Так же уже сегодня надо думать, что делать с огромным количеством оружия, которое после войны окажется в частной собственности и какая форма легализации этого оружия возможна. Отдельно прописать прав, льготы и гарантии тех кто вернулся с войны, а так же тех, кто погиб. И пора упростить систему получения УБД. Потому что комиссия, которая работает сейчас, будет работать так же и дальше, то она рассмотрит первые 10% подавших документы лет через 15.

Уже сегодня надо думать, что делать с огромным количеством оружия, которое после войны окажется в частной собственности

Как видите, эти три пункта взаимосвязаны, но ими необходимо заниматься даже не сегодня, а еще вчера. Потому что после войны надо будет не тратить время на выписывание программ, а пора реализовывать их. И это задача минимум. Странно, что госструктуры этим до сих пор не занимаются, не проводят исследования и не тестируют решения. Видимо сегодня не до таких мелочей. Но я по крайней мере предложил, что надо делать. И лишь от руководства государства зависит, будет оно это делать или этим придётся заниматься новой власти после войны.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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