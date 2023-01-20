Все чаще слышу от нерадивых политиков, что:

– В Украине налоги должны быть такие же как в Европе.

– Что налоги нужно поднять для нужд армии и восстановления страны.

Но они забывают, что, убив высокими налогами свою экономику, мы и обороноспособность потеряем, и страну...

Убив высокими налогами свою экономику, мы и обороноспособность потеряем и страну.

Проблема в том, что заявляющие это политики — неучи, случайно получившие власть, и не имеющие понимания о влиянии налогов на экономику.

Налоги ведь это часть экономической политики, а не наоборот!

Украинский институт будущего презентовал очередное исследование, свидетельствующее о прямом влиянии налогов на экономику.

Ключевые тезисы:

1. Налоговая нагрузка в Украине сегодня уже на уровне таких развитых стран как Норвегия, Нидерланды или Германия – около 40%.

2. Но, в отличие от упомянутых развитых стран, Украина – развивающаяся страна. Для таких характерен другой размер налоговой нагрузки для обеспечения роста до уровня развитых стран (Китай - 15%, Турция 23%...)

Налоговая нагрузка в Украине сегодня уже на уровне таких развитых стран как Норвегия, Нидерланды или Германия – около 40%

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3. При этом в рейтинге конкурентоспособности Украина – на 85 месте, Норвегия – на 17, Нидерланды – на 4, а Германия – на 5-м.

4. Как следствие – уровень теневой экономики в Украине – 30% (по некоторым оценкам более 40%), в Норвегии – 16%, Нидерландах – 10%, Германии – 11%.

Дальше самое интересное.

Не нужно изобретать велосипед.

5. Есть масса исследований авторитетных экономистов, показывающих взаимосвязь налогов и экономического роста и благосостояния людей:

- повышение налогов на 1% ВВП уменьшает реальный ВВП на 3% примерно через два года (а в случае с Украиной дополнительно стимулирует тень и коррупцию фискалов;

- Высокие корпоративные и акционерные налоги уменьшают стимулы к инвестированию и наращиванию капитала. И все почему-то удивляются, почему Украина и здесь аутсайдер?

Повышение налогов на 1% ВВП уменьшает реальный ВВП на 3% примерно через два года (а в случае с Украиной дополнительно стимулирует тень и коррупцию фискалов

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- высокие налоги на труд увеличивают тенезацию рынка труда, особенно в странах Южной и Восточной Европы (не потому ли у нас до 40% зарплат в конвертах?);

- общая высокая налоговая нагрузка тормозит экономический рост, требуя дальнейшего увеличения налогов, еще более ограничивающих экономику.

В Исследовании есть масса примеров и в отношении США и Китая, и вывод, что без эффективной налоговой политики и адекватного состояния украинской экономики налогов нам экономику не восстановить и привлечь инвестиции.

Без эффективной антикоррупционной налоговой системы, которая сейчас обсуждается (10-10-10) шансов восстановиться у нас почти нет

И в отношении инвестиций самое важное (!)

Именно они были и будут являться драйвером экономического развития.

- Инвестиции создают рабочие места.

- Инвестиции создают производства новых продуктов, идущих на экспорт и уменьшающих импорт чужих продуктов.

- Инвестиции создают базу для развития прибыльного бизнеса, наполняющего бюджет и увеличивающего возможности государства (в том числе обороноспособную способность).

Следовательно, без антикоррупционной эффективной налоговой системы, которая сейчас обсуждается (10-10-10), шансов восстановиться у нас почти нет.

Источник

Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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