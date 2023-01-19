ЕС добавил к политическому рычагу требования реформ еще и финансовый
Период безусловной финансовой поддержки Украины Евросоюзом истекает
В 2023 году ЕС решил предоставить Украине 18 млрд евро на беспрецедентных условиях. Но Украина должна выполнить ряд системных изменений.
Конечно, в очередной раз приоритетом являются суды.
Кроме тех вещей, которые есть в "кандидатском" списке, например, возобновление работы ВРП и ВККС, есть такое условие как "до конца 2023 года изменить систему отбора будущих судей с новой методологией и с участием реформированной ВККС".
Есть условие "до конца 2023 года изменить систему отбора будущих судей с новой методологией и с участием реформированной ВККС"
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Это очень правильно и очень важно, по крайней мере, по двум причинам.
Первое — к политическому рычагу продвижения реформ (начало процесса вступления в ЕС) прилагается финансовый.
Второе — мы уже видим, что идеального состава ВРП и ВККС не будет, но он при всех условиях и не был возможен.
Очень важно разработать такие процедуры отбора судей, которые были бы максимально прозрачными и приводили к наилучшему результату даже при достаточно разношерстном составе этих органов.
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Поэтому очень важно разработать такие процедуры отбора судей, которые были бы максимально прозрачными и приводили к наилучшему результату даже при достаточно разношерстном составе этих органов. Чтобы при наборе 2500 новых судей у нас снова не побеждали на конкурсах новые львы и волки.
Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.
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