В 2023 году ЕС решил предоставить Украине 18 млрд евро на беспрецедентных условиях. Но Украина должна выполнить ряд системных изменений.

Конечно, в очередной раз приоритетом являются суды.

Кроме тех вещей, которые есть в "кандидатском" списке, например, возобновление работы ВРП и ВККС, есть такое условие как "до конца 2023 года изменить систему отбора будущих судей с новой методологией и с участием реформированной ВККС".

Есть условие "до конца 2023 года изменить систему отбора будущих судей с новой методологией и с участием реформированной ВККС"

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Это очень правильно и очень важно, по крайней мере, по двум причинам.

Первое — к политическому рычагу продвижения реформ (начало процесса вступления в ЕС) прилагается финансовый.

Второе — мы уже видим, что идеального состава ВРП и ВККС не будет, но он при всех условиях и не был возможен.

Очень важно разработать такие процедуры отбора судей, которые были бы максимально прозрачными и приводили к наилучшему результату даже при достаточно разношерстном составе этих органов.

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Поэтому очень важно разработать такие процедуры отбора судей, которые были бы максимально прозрачными и приводили к наилучшему результату даже при достаточно разношерстном составе этих органов. Чтобы при наборе 2500 новых судей у нас снова не побеждали на конкурсах новые львы и волки.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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