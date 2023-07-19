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Главная Война с Россией Россия запустила "калибры" и "шахеды" по Украине. Текстовый онлайн
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Россия запустила "калибры" и "шахеды" по Украине. Текстовый онлайн

19 июля, 2023 среда
01:59
Война с Россией

В ночь с 18 на 19 июля российские террористы запустили крылатые ракеты "Калибр" по Украине

Об этом сообщили Воздушные Силы Украины.

ВС предупредили о пуске крылатых ракет "Калибр" в 00:56 среды, 19 июля.

По состоянию на 1:02 об угрозе "калибров" объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях.

Также известно об угрозе ударных БПЛА "шахедов". В Черниговской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской области.

Еспресо.TV в режиме реального времени следит за событиями!

Хронология:
01:58
19 июля, 2023 среда
ВС: Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 с южного направления!
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01:56
"Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА", - Воздушные Силы.
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01:50
"Зафиксированы повторные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря!", - ВС.
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01:47
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01:45
"Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА", - Воздушные Силы.
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01:32
Сообщают о мощных взрывах в Херсонской области!
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01:22
Над Херсоном фиксируют пролеты "шахедов".
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01:15
"Зафиксирован вылет 4-х Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и 4 Ту-22м3 вдоль восточной границы", – пишут Воздушные Силы.
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01:12

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал не снимать работу сил ПВО в 1:06.

"Остайтесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги. Не подходите к окнам, не снимайте и не выкладывайте работу сил ПВО!", - пишет Кипер.

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01:07

Корреспонденты Еспресо.TV сообщают о неоднократных звуках взрывов в Одессе.

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Украина
Россия
Одесса
Одещина
Военные новости
воєнні злочини Росії
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