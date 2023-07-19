Россия запустила "калибры" и "шахеды" по Украине. Текстовый онлайн

Об этом сообщили Воздушные Силы Украины.

ВС предупредили о пуске крылатых ракет "Калибр" в 00:56 среды, 19 июля.

По состоянию на 1:02 об угрозе "калибров" объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях.

Также известно об угрозе ударных БПЛА "шахедов". В Черниговской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской области.

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