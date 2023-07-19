Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Согласно сообщению, в порту Черноморска также были уничтожены 60 тыс. тонн зерна, которое должно было быть загружено и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.

"Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Это террористический акт не против Украины, а против всего мира... Человечество оказалось в заложниках страны-террористки, которая шантажирует весь мир голодом. Мир имеет отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией", - сказал глава ведомства Николай Сольский.

Он подчеркнул, что действия РФ приведут к росту цен на основные продукты, такие как мука и крупа.