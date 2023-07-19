На восстановление портовой инфраструктуры Черноморска понадобится не менее года, - Минагрополитики
Атака РФ в ночь на 19 июля вывела из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. На восстановление понадобится не менее года
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Согласно сообщению, в порту Черноморска также были уничтожены 60 тыс. тонн зерна, которое должно было быть загружено и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.
"Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Это террористический акт не против Украины, а против всего мира... Человечество оказалось в заложниках страны-террористки, которая шантажирует весь мир голодом. Мир имеет отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией", - сказал глава ведомства Николай Сольский.
Он подчеркнул, что действия РФ приведут к росту цен на основные продукты, такие как мука и крупа.
- В ночь на 19 июля кафиры атаковали "калибрами" Одесщину . 16 крылатых ракет выпустили, вероятно, из малого ракетного корабля Ингушетия и фрегата Адмирал Эссен из акватории Черного моря.
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