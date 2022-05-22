Главным экспортным товаром России в Западную Европу является коррупция, - экс-министр энергетики Литвы Аудронюс Ажубалис
Литовский политический деятель, бывший член Сейма Литовской Республики, министр иностранных дел Литвы (2010-2012), глава ОБСЕ в 2011 году Аудронюс Ажубалис на примере Австрии объяснил в чем, по его мнению, "есть самая слабая сторона евроатлантического сообщества"
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Австрия всегда стремилась стать энергетическим хабом российского газа и российской нефти и на этом зарабатывать. Мы сейчас видим последствия этой алчности. Алчность - очень плохой советчик, когда мы говорим о будущем государства. Мне кажется, что Западной Европой руководят не политики, а бизнесмены. Идеология и мировоззрение отходит на второй план, а на первый план выдвигается прибыль. И это самая слабая сторона евроатлантического сообщества", - подчеркнул Ажубалис.
Также министр иностранных дел Литвы (2010-2012) добавил, что у Литвы к России есть развитое чувство недоверия.
"Потому, что доверять России, по нашему столетнему опыту, глупо и неразумно. Другие страны забыли свой горький опыт. Та же Австрия была наполовину оккупирована и тоже пострадала. Они не хотели тратить деньги на вооружение. Они уверены, что негласно НАТО и американцы стоят за ними. Такое эгоистичное и меркантильное отношение к реалиям привело к тому, что мы сейчас имеем в Европе. Россия очень твердо держит своими когтями энергетический комплекс, а также политику Европы", - подчеркнул Ажубалис.
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