Венгрия предложила альтернативу эмбарго ЕС на российскую нефть

Об этом сообщает Fox News .

"Если мы будем отрезаны от российской нефти, будет физически невозможно закупить достаточное количество нефти из других источников, чтобы обеспечить нашу страну и нашу экономику. Наша экономика будет убита без российского газа", - сказал Сийярто.

По его мнению, введение эмбарго ЕС на поставку нефти морем достигнет своей цели, а экономика Венгрии продолжит функционировать.

По словам Сийярто, для технологической трансформации процесса переработки нефти Венгрии нужны инвестиции на 550 млн евро.

Венгрия из-за пункта об эмбарго блокирует пакет санкций ЕС против России.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.

16 мая стало известно, что Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд. евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.

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