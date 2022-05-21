Венгрия предложила альтернативу эмбарго ЕС на российскую нефть
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил Евросоюзу вместо эмбарго на российскую нефть запретить ее поставки морем
Об этом сообщает Fox News .
"Если мы будем отрезаны от российской нефти, будет физически невозможно закупить достаточное количество нефти из других источников, чтобы обеспечить нашу страну и нашу экономику. Наша экономика будет убита без российского газа", - сказал Сийярто.
По его мнению, введение эмбарго ЕС на поставку нефти морем достигнет своей цели, а экономика Венгрии продолжит функционировать.
По словам Сийярто, для технологической трансформации процесса переработки нефти Венгрии нужны инвестиции на 550 млн евро.
Венгрия из-за пункта об эмбарго блокирует пакет санкций ЕС против России.
- По данным Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.
- 16 мая стало известно, что Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд. евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.
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