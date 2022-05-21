English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Германия и Италия разрешили своим компаниям платить за газ рублями, - Reuters

Германия и Италия разрешили своим компаниям платить за газ рублями, - Reuters

21 мая, 2022 суббота
06:24
Экономика Газпромбанк

Немецкие и итальянские импортеры газа нашли механизм оплаты за российский газ рублями без нарушения санаций

Об этом сообщает Reuters .

По данным источников агентства, правительство ФРГ сообщило импортерам российского газа, что они могут открывать счета в рублях, если платежи через российский Газпромбанк проходят не в российской валюте.

По информации Reuters, итальянское правительство получило разъяснение от Еврокомиссии, как покупать российский газ без нарушения санкций, и сообщило об этом своим компаниям.

По данным агентства, Брюссель дал две инструкции, как покупать российский газ, не нарушая санкций, но правовой механизм остается туманным. Источники считают, что Еврокомиссия сделала это для того, чтобы у компаний оставалась возможность покупки российского газа.

В Еврокомиссии отказались комментировать ситуацию.

23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

газ
Италия
санкции
Еврокомиссия
Германия
Читайте также:
Роман Костенко
19 мая, 2022 четверг
Путин набирает молодых офицеров вместо профнепригодных старых генералов - полковник СБУ Костенко
окупанти рф
18 мая, 2022 среда
Россия может окружить Одессу, привлекая Приднестровье и морской десант с острова Змеиный, - военный аналитик Самусь
19 мая, 2022 четверг
Страну, которая отключает бандитским способом проукраинские каналы, в ЕС не возьмут даже кандидатом, - нардеп Княжицкий
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 33.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
21 мая
07:46
Венгрия предложила альтернативу эмбарго ЕС на российскую нефть
07:26
Россияне продолжают наступление на Донбассе и предпринимают новые попытки форсировать Северский Донец, - Генштаб ВСУ
06:56
Надеюсь, новый пакет вооружений поможет Украине разблокировать порт в Одессе, – сенатор Макконнелл
05:59
Россияне могут завышать количество эвакуированных из Азовстали для более выгодного обмена, – ISW
05:06
Из Мариуполя за сутки в фильтрационные лагеря вывезли более 400 человек, 46 из них – дети
04:17
Берлускони заявил, что Европа должна "убедить украинцев на условия Путина"
03:28
На Юге 20 мая ВСУ уничтожили 36 оккупантов, 3 танка и Град
02:57
Перед Давосским форумом антикапиталисты устроили демонстрации: полиция использовала газ и резиновые пули
01:59
На Запорожье оккупанты начали выпускать машины из блокированной Васильевки
01:32
За сутки ВСУ сбили 3 беспилотника, ракету и одну неизвестную цель
00:59
На севере Германии из-за торнадо получили ранения более 40 человек и еще 100 оказались в ловушке
00:55
Прокуроры собрали доказательства российских обстрелов ядерной установки Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт". Фото
00:39
Ситуация на фронте и Рамштайн-2. Алексей Резников пообщался с главой Пентагона
00:20
США намерены оставить в Европе 100 тыс. своих военных, - CNN
2022, пятница
20 мая
23:57
В оккупированных городах Запорожской области захватчики обменивают 10 тыс. рублей на персональные данные пенсионеров
23:48
Большинство духовенства УПЦ МП в Сумской области выступило за разрыв с Московским патриархатом
23:41
Германия фундаментально неправильно "читала Владимира Путина", - посол ФРГ в США
23:36
Мелитополь
С начала полномасштабной войны Россия убила не менее 400 мирных жителей Донецкой области
23:27
"Прекратите нас насиловать". Полуобнаженная активистка в цветах Украины и со следами крови вызвала скандал на фестивале в Каннах
23:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 мая
22:36
Российские оккупанты заявили об "освобождении" Азовстали. Украинская сторона пока не комментирует
22:32
На фото президент Украины Владимир Зеленский
Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы. Зеленский рассказал о механизмах компенсаций нанесенного агрессором ущерба
22:29
Аналитика
Ракеты NSM и "Гарпун" вместе с украинским "Нептуном" ускорят приближение победы. Колонка Сергея Згурца
22:27
Более 40 стран во второй раз соберутся в формате "Рамштайн" 23 мая. Обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины
22:11
Украина не согласится на альтернативы вступления в ЕС - Ермак
22:09
Литва объявила полную независимость от энергоносителей из РФ. С 22 мая страны Балтии прекращают поставки электроэнергии из России
22:05
Бронетранспортери M113
Минобороны США показали, как американцы загружают для Украины бронетранспортеры M113
21:58
Ватикан готов помочь Украине в переговорах с Россией
21:54
Теперь жителям Черниговщины будет проще вызвать экстренные службы
21:52
Мелитополь
Последний резерв. В России намерены отменить возрастной предел для службы в армии по контракту
21:37
В Николаевской области изменили время действия комендантского часа
21:35
США передадут Украине системы ПВО Patriot, - The Washington Post
21:33
РФ обстреляла 27 жилых домов и 8 сооружений инфраструктуры в Донецкой области: пострадали школы, многоэтажки, коксохимический завод
21:24
Пес Патрон и гимн УCC: новая серия Масяни с критикой Путина и войны с Украиной набрала более 1 млн просмотров
21:22
В ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех с Азовстали, – Зеленский
21:11
На Востоке 20 мая ВСУ уничтожили вражеский склад, 80 оккупантов, танк, беспилотник и артиллерийскую систему
20:54
Американские спецслужбы не верят, что общественное мнение будет влиять на планы Путина, - CNN
20:48
РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В городе пожар
20:45
Обновлено
Россияне ударили ракетами по Лозовой в Харьковской области: ранены 8 человек, в том числе ребенок
20:41
В Николаеве раздались взрывы, сигнала о воздушной тревоге не было
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV