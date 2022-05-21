Германия и Италия разрешили своим компаниям платить за газ рублями, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

По данным источников агентства, правительство ФРГ сообщило импортерам российского газа, что они могут открывать счета в рублях, если платежи через российский Газпромбанк проходят не в российской валюте.

По информации Reuters, итальянское правительство получило разъяснение от Еврокомиссии, как покупать российский газ без нарушения санкций, и сообщило об этом своим компаниям.

По данным агентства, Брюссель дал две инструкции, как покупать российский газ, не нарушая санкций, но правовой механизм остается туманным. Источники считают, что Еврокомиссия сделала это для того, чтобы у компаний оставалась возможность покупки российского газа.

В Еврокомиссии отказались комментировать ситуацию.

23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.

27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями .

7 мая стало известно, что российская компания "Газпром" пытается убедить партнеров в Европе, что они могут платить за поставку газа по рублям , не нарушая санкции.

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