Проблемы с поставками немецкого оружия - это позорная ситуация для Германии, - немецкий политолог Умланд

Политолог рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Если бы Вы наблюдали за тем, что происходит с немецкой армией Бундесвер за последние 20 лет, Вы бы не удивлялись такими позорными ситуациями. У нас было множество таких инцидентов: когда пулеметы не стреляли, вертолеты не летали, лодки не плавали по тем или иным причинам. Это не стоит интерпретировать, как нечто антиукраинское или пророссийское. Проблемы с немецким оружием есть давно и не относятся к Украине. Для Германии это позорная ситуация многие годы. Сейчас начинают над этим работать. Принят особенный бюджет и я рассматриваю трудности с поставками оружия, как еще одну разновидность того, что мы многие годы наблюдаем. И все-таки решения есть. Поставки чужого оружия из Германии в Украину. Сейчас украинские солдаты обучаются применять немецкую тяжелую технику. То, что это не так происходит, как того хотелось бы, это связано с тем, что Германия не лучший партнер для военно-технического сотрудничества. Она имеет свои преимущества в других сферах", - подчеркнул Умланд.

Также эксперт добавил, что десятилетиями было недофинансирование немецкой армии.

"Германии, которая находилась под ширмой США и всегда имела контингенты американского оружия, американских солдат. Поэтому Германия оказалась в комфортной ситуации, когда Вашингтон и Брюссель, т.е НАТО и США, заботились о немецкой национальной безопасности и этот эффект умножился в 90 году с распадом Советского Союза и вступлением в НАТО и в Европейский Союз. Германия находится в удобном географическом положении и окружена друзьями. Для Германии национальная безопасность не представляется большой проблемой. Поэтому десятилетиями было недофинансирование немецкой армии. В этом году принят новый бюджет, который должен это исправить и приведет к тому, что немецкая армия стала боеспособной", - подытожил Умланд.

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