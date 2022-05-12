Германия медлит с поставкой в Украину зенитных установок Gepard, - Welt
Правительство Германии медлит с поставками в Украину обещанных самоходных зенитных установок Gepard
Об этом сообщает Welt .
По информации издания, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт до сих пор не сообщила украинскому правительству, что ему придется самостоятельно заказывать Gepard у производителя Krauss-Maffei Wegmann.
Вместо этого Киеву дали понять, что поставки установок будут происходить непосредственно от немецкого правительства.
После заявления, что Украина получит от ФРГ тяжелое вооружение, Ламбрехт утверждала, что Киев будет договариваться непосредственно с Krauss-Maffei Wegmann, а немецкое правительство будет только давать разрешение на поставки.
В настоящее время, когда Украина получит Gepard, неизвестно.
- Кристине Ламбрехт 26 апреля объявила о передаче Украине самоходных зенитных установок Gepard.
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